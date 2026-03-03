La Policía Nacional alerta a los canarios: esta estafa puede robar tu nómina y dejar tus cuentas a cero

Los ciberdelincuentes continúan ingeniando técnicas para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Para ello, la Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos sobre el nuevo fraude que están llevando a cabo que afecta a muchos trabajadores, ya que se trata de una estafa que roba el la nómina sin tocar el banco. "Un simple correo puede bastar para que los ciberdelincuentes suplanten tu identidad y logren que tu empresa cambie el número de cuenta donde recibes la nómina", aseguran.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Un correo electrónico falso

El engaño empieza con un ciberdelincuente haciéndose pasar por un trabajador mediante un correo electrónico que se le envía a recursos humanos solicitando una actualización del número de cuenta bancaria donde se le ingresa la nómina mensualmente. "El mensaje suele dar alguna razón personal y pide que se use una cuenta nueva para el próximo pago del salario", cuenta la Policía Nacional.

"Si el engaño tiene éxito, la empresa acabará ingresando el suelde de ese empleado en la cuenta del delincuente sin darse cuenta", afirma el agente.

Cómo detectar la estafa

El ciberdelincuente utiliza técnica para suplantar la identidad con el objetivo de hacerse pasar por un empleador real. "Correos muy convincentes, que imitan el tono profesional interno", alertan. Además, existen claves que delatan el engaño como la urgencia en el tono del mensaje o un cambio de dominio en el correo.

Las empresas deben establecer protocolos de verificación para protegerse de este tipo de engaños y que sus trabajadores no acaben siendo víctimas de este fraude.

Qué hacer para evitar la estafa

Desconfiar siempre de correos electrónicos que soliciten cambios de datos sensibles.

Nunca facilitar información personal ni bancaria.

Verificar tanto las cuentas corporativas como personales para ver si se trata de un fraude.

Comprobar a dirección del remitente.

Desconfiar de los correos con faltas ortográficas y gramaticales.

Sin embargo, si ya has sido víctima debes actuar rápido y contactar con tu banco para que bloqueen las cunetas bancarias y los delincuentes no puedan acceder a ellas.