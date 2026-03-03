En Directo
Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
Canarias vive este martes una jornada marcada por la inestabilidad. La Aemet prevé precipitaciones localmente intensas, descenso térmico y rachas muy fuertes en zonas altas. Las capitales no pasarán de los 18 grados y la nieve podría volver a aparecer en las cumbres más elevadas
La borrasca Regina dejará este martes un ambiente claramente invernal en el Archipiélago. Según la Aemet, se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, un nuevo descenso de temperaturas y viento fuerte con rachas que podrían acercarse a los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas. Las máximas no superarán los 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria ni en Santa Cruz de Tenerife, y no se descarta nieve en las cotas más altas.
Johanna Betancor Galindo
El tiempo da un nuevo giro en Canarias: tras Regina, los modelos apuntan a una dana con más inestabilidad
La inestabilidad atmosférica continuará en Canarias tras el paso de la borrasca de gran impacto Regina, que ha dejado precipitaciones, viento y nieve en cumbres en los últimos días. Los modelos meteorológicos apuntan ahora a la posible formación de una dana que podría prolongar el episodio lluvioso en el archipiélago a partir del jueves.
Aunque Regina tenderá a debilitarse en superficie, la evolución en altura será determinante. Las últimas salidas de los modelos muestran cómo una vaguada atlántica se descuelga hacia el entorno peninsular y el Atlántico cercano a Canarias, inyectando aire más frío en capas medias y altas de la troposfera. Esta configuración favorece un aumento de la inestabilidad. Más información.
Precaución ante la presencia de hielo y granizo
Johanna Betancor Galindo
El Ayuntamiento de Telde alerta del riesgo en el litoral por viento y fuerte oleaje
El Ayuntamiento de Telde ha advertido a la población del riesgo que supone acercarse a determinadas zonas del litoral del municipio debido al fuerte viento y al oleaje registrado en los últimos días. El Consistorio recomienda extremar la precaución y evitar espacios especialmente expuestos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
La advertencia se centra en enclaves como El Bufadero y La Reina Mora, situados en la zona de La Garita, donde el impacto del mar y las rachas de viento incrementan el peligro, especialmente en áreas de acantilado y difícil acceso.
Zonas especialmente expuestas
La concejala de Playas y Distrito Costa, María Calderín, subrayó que estos espacios presentan riesgos naturales que en condiciones normales ya requieren cautela. Sin embargo, explicó que la situación meteorológica actual aumenta de forma significativa el peligro, por lo que insistió en la necesidad de evitar acercarse para proteger la integridad física y prevenir accidentes.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que el oleaje intenso y las corrientes pueden generar situaciones imprevistas, especialmente en puntos elevados o próximos a rompientes, donde un golpe de mar puede sorprender a quienes se encuentren en la zona.
Johanna Betancor Galindo
Así está afectando la borrasca a La Palma
Johanna Betancor Galindo
Precaución en la costa
Continúa el mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del norte o noroeste que podrá alcanzar los 5 – 6 m. (ocasionalmente los 6-7 m. en Lanzarote y Fuerteventura.
Johanna Betancor Galindo
Alerta por fenómenos costeros
El Gobierno de #Canarias actualiza la situación y mantiene la #AlertaFenómenosCosteros en todo el archipiélago.
EFE
Canarias y Andalucía, primeras afectadas por la borrasca Regina
La borrasca de gran impacto Regina, la decimoséptima de la temporada, ha comenzado a afectar este martes a Canarias y Andalucía, donde se prevén lluvias localmente fuertes y rachas intensas de viento. El episodio de inestabilidad se extenderá en los próximos días al conjunto del territorio, con tormentas, granizo, viento y presencia de calima, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Regina se sitúa en el Atlántico, entre el archipiélago canario y el suroeste peninsular, generando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente tormentosas en ambas regiones. En el entorno del Estrecho podrían registrarse acumulados significativos.
Aemet Canarias
Pronóstico del tiempo durante la semana
Johanna Betancor Galindo
Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
La borrasca Regina ya está dejando sus primeros efectos en Gran Canaria. Desde esta tarde se registran nevadas en las cumbres, con temperaturas que rondan los 0 grados, y los primeros copos cayendo a partir de los 1.700-1.800 metros de altitud.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido de que la baja fría situada en el Atlántico, entre Canarias y el suroeste peninsular, provocaría una situación de inestabilidad en el Archipiélago, con cielos cubiertos, precipitaciones y nieve en cotas altas. La previsión se está cumpliendo en la cumbre grancanaria, donde ya se observan placas de hielo en la calzada. Más información.
La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
La borrasca Regina dejará este martes una jornada invernal en Canarias, con cielos nubosos, precipitaciones que podrán ser localmente intensas, descenso de temperaturas, viento fuerte con rachas muy fuertes y posibilidad de nieve en las cumbres más altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas máximas no superarán los 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento del norte y noroeste podrá dejar rachas cercanas a los 90 km/h en zonas altas y vertientes expuestas. Lee la noticia completa aquí.
