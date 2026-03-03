Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias vive este martes una jornada marcada por la inestabilidad. La Aemet prevé precipitaciones localmente intensas, descenso térmico y rachas muy fuertes en zonas altas. Las capitales no pasarán de los 18 grados y la nieve podría volver a aparecer en las cumbres más elevadas

Imagen de archivo: la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025)

Imagen de archivo: la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025) / José Pérez Curbelo / LPR

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Regina dejará este martes un ambiente claramente invernal en el Archipiélago. Según la Aemet, se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, un nuevo descenso de temperaturas y viento fuerte con rachas que podrían acercarse a los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas. Las máximas no superarán los 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria ni en Santa Cruz de Tenerife, y no se descarta nieve en las cotas más altas.

