Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias

Telde (Gran Canaria) recuerda la peligrosidad de acercarse a zonas de riesgo del litoral por el fuerte viento y oleaje / EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Telde alerta del riesgo en el litoral por viento y fuerte oleaje

El Ayuntamiento de Telde ha advertido a la población del riesgo que supone acercarse a determinadas zonas del litoral del municipio debido al fuerte viento y al oleaje registrado en los últimos días. El Consistorio recomienda extremar la precaución y evitar espacios especialmente expuestos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La advertencia se centra en enclaves como El Bufadero y La Reina Mora, situados en la zona de La Garita, donde el impacto del mar y las rachas de viento incrementan el peligro, especialmente en áreas de acantilado y difícil acceso.

Zonas especialmente expuestas

La concejala de Playas y Distrito Costa, María Calderín, subrayó que estos espacios presentan riesgos naturales que en condiciones normales ya requieren cautela. Sin embargo, explicó que la situación meteorológica actual aumenta de forma significativa el peligro, por lo que insistió en la necesidad de evitar acercarse para proteger la integridad física y prevenir accidentes.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el oleaje intenso y las corrientes pueden generar situaciones imprevistas, especialmente en puntos elevados o próximos a rompientes, donde un golpe de mar puede sorprender a quienes se encuentren en la zona.