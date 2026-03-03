En Directo
Tras la lluvia llega la calima a Canarias: aviso de la Aemet y última hora de la borrasca Regina
Aunque la situación ha mejorado, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas expuestas y en medianías
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde. Sigue en directo los efectos de la borrasca Regina en las Islas: nuevos avisos de la Aemet, incidencias y última hora.
Canarias registra 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros por la borrasca Regina
La carretera GC-606 en Carrizal de Tejeda (Gran Canaria), permanece cerrada este miércoles, mientras que se han reabierto las vías GC-134 y GC-135
José Pérez Curbelo
Así está la cumbre de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo de 2026, tras el paso de la borrasca Regina.
Ancor Torrens
La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde.
Las lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad puntual de tormenta aislada.
Aránzazu Fernández
Canarias rebaja a prealerta la situación por viento tras el paso de la borrasca Regina
La Comunidad Autónoma de Canarias ha pasado de situación de alerta a prealerta por viento a partir de las 9:00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2026, tras la mejora de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Regina.
La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Más información.
Aránzazu Fernández
La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias intervinieron para achicar agua de lluvia en varias calles y viviendas
Previsión del tiempo para este miércoles
LANZAROTE — Lluvias de madrugada y viento muy fuerte en el norte
Predominio de cielos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Durante la madrugada se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, en forma de chubascos y con posibilidad de tormenta aislada. Por la tarde entrará calima ligera, con mayor concentración en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes de hasta 90 km/h en el norte durante la madrugada, girando a norte y disminuyendo a moderado.
Temperaturas (°C): Arrecife 13 / 21
FUERTEVENTURA — Chubascos a primera hora y rachas intensas
Cielos nubosos con claros al mediodía. Lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad de tormenta aislada. Entrada de calima ligera por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada, girando a norte y moderándose.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 20
GRAN CANARIA — Lluvias persistentes en el norte y mejora en el sur
Cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sur por la tarde. En el norte y oeste, especialmente en medianías, se esperan precipitaciones persistentes débiles a moderadas. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el resto. Calima ligera en altura por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y suroeste y en cumbres durante la madrugada; después girará a norte y disminuirá, aunque podrán mantenerse intervalos fuertes en zonas expuestas.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 20
TENERIFE — Lluvias en el norte, nieve en cumbres y rachas de 100 km/h
Nuboso en el norte con precipitaciones persistentes débiles a moderadas, que podrán ser en forma de chubasco. En el resto, intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y nieve en cumbres por encima de 2.000 metros. Heladas débiles a moderadas en cumbres centrales. Máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías y cumbres. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes de hasta 100 km/h en la Dorsal durante la madrugada, girando a norte y moderándose.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22
LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento intenso en cumbres
Predominio de cielos nubosos, salvo en zonas bajas del sur. En el norte se esperan lluvias persistentes débiles a moderadas. Calima ligera en altura por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes nordeste y oeste de madrugada, girando a norte y disminuyendo después.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 20
LA PALMA — Precipitaciones en el norte y viento fuerte en zonas altas
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos. En el norte se esperan precipitaciones persistentes débiles a moderadas, que podrán intensificarse en forma de chubasco por la tarde. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres durante la madrugada, disminuyendo a moderado.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 19
EL HIERRO — Intervalos nubosos y lluvias débiles al final del día
Predominio de cielos nubosos. A últimas horas se esperan precipitaciones débiles en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres de madrugada, disminuyendo a moderado durante la mañana.
Temperaturas (°C): Valverde 11 / 15
A partir de la tarde entrará calima de forma generalizada, con mayor concentración en capas altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas tenderán a un ligero ascenso. En las cumbres centrales de Tenerife se prevén heladas débiles a moderadas y no se descarta nieve por encima de los 2.000 metros.
El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife. A lo largo de la mañana girará a norte y tenderá a moderarse, aunque en zonas altas y vertientes expuestas aún podrá soplar con intensidad.
En el mar se espera viento del norte o noroeste de fuerza 5 a 6, localmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa, aumentando el mar de fondo hasta los 4 o 5 metros.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles un escenario marcado por lluvias débiles a moderadas, entrada de calima por la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento fuerte en Canarias.
Las precipitaciones afectarán especialmente a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes y de intensidad débil a moderada. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas del día, con posibilidad de alguna tormenta aislada.
Actuaciones previas en la vía
La GC-41 suele verse afectada por desprendimientos cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos. En los últimos meses se han instalado mallas de guiado en distintos puntos de la carretera para minimizar el impacto de caídas de piedras y arrastres de material desde los taludes.
Mientras se ejecutan los trabajos, la Consejería solicita la colaboración de los conductores y pide que se respeten las indicaciones del personal desplazado a la zona.
Desvíos alternativos durante el cierre
Durante el horario de cierre, los conductores deberán utilizar itinerarios alternativos. La recomendación del Cabildo es desviarse hacia San Mateo y, desde allí, acceder a Valsequillo a través de la GC-15 y la carretera de La Atalaya (GC-80), enlazando posteriormente con San Roque (GC-810).
Fuera del horario establecido y durante los fines de semana, la GC-41 permanecerá abierta con un único carril regulado mediante semáforo de obra.
Además, y a petición del Ayuntamiento de Valsequillo, en las primeras horas de la tarde se permitirá el paso exclusivo de las guaguas de transporte escolar procedentes del IES Vega de San Mateo.
