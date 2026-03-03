Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Tras la lluvia llega la calima a Canarias: aviso de la Aemet y última hora de la borrasca Regina

Aunque la situación ha mejorado, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas expuestas y en medianías

Nieve en el Pico de Las Nieves, en Gran Canaria, tras el paso de la borrasca Regina (04/03/2026)

Nieve en el Pico de Las Nieves, en Gran Canaria, tras el paso de la borrasca Regina (04/03/2026)

José Pérez Curbelo

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde. Sigue en directo los efectos de la borrasca Regina en las Islas: nuevos avisos de la Aemet, incidencias y última hora.

Canarias registra 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros por la borrasca Regina

Tras la lluvia llega la calima a Canarias: aviso de la Aemet y última hora de la borrasca Regina

Canarias vive su mejor enero turístico con 1,42 millones de visitantes extranjeros

Canarias rebaja a prealerta la situación por viento tras el paso de la borrasca Regina

La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles

Si la borrasca Regina te impide ir al trabajo hoy, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido

La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias

El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo

