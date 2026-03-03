Regina se extiende desde Canarias al resto de España con tormentas

La borrasca de gran impacto Regina, la decimoséptima de la temporada, ha comenzado a afectar este martes a Canarias y Andalucía, donde se prevén lluvias localmente fuertes y rachas intensas de viento. El episodio de inestabilidad se extenderá en los próximos días al conjunto del territorio, con tormentas, granizo, viento y presencia de calima, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Regina se sitúa en el Atlántico, entre el archipiélago canario y el suroeste peninsular, generando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente tormentosas en ambas regiones. En el entorno del Estrecho podrían registrarse acumulados significativos.

En el extremo sureste peninsular también se esperan rachas muy fuertes de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en Almería.

Lluvias en la fachada oriental

La influencia de la borrasca alcanzará igualmente al resto del país al favorecer la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad este peninsular y precipitaciones en buena parte de la fachada oriental y el centro este, con mayor intensidad al norte del cabo de la Nao.

Solo en el Cantábrico y el cuadrante noroeste se esperan intervalos poco nubosos. La calima continuará afectando a la mayor parte de la península y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé un descenso de las máximas en Canarias, el Sistema Ibérico y el litoral cantábrico, mientras que subirán en las provincias mediterráneas, zonas pirenaicas y el extremo oeste peninsular. El ascenso será notable en el oeste de Galicia, con valores de hasta 22 grados en Pontevedra y Ourense.

Nieve en Canarias y accesos cerrados al Teide

En Canarias se esperan nevadas por encima de los 1.700 metros, con acumulaciones significativas en cumbres. El Cabildo de Tenerife ha cerrado este martes los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo.

Con Regina, el número de borrascas de gran impacto esta temporada asciende a 17, igualando el máximo registrado en 2023-2024, aunque en esta ocasión se ha alcanzado mes y medio antes. Si se formara una nueva borrasca, que recibiría el nombre de Samuel, se marcaría un récord desde que comenzaron a nombrarse estos episodios en el suroeste europeo en 2017.

Inestabilidad generalizada hasta el jueves

La inestabilidad se intensificará el miércoles, cuando la depresión se sitúe sobre Marruecos y tienda a desplazarse hacia Alborán. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste y lluvias que se extenderán de sur a norte, afectando finalmente a la mayor parte de la península.

Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y granizo ocasional, con probabilidad de ser fuertes en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura. En el entorno del Estrecho volverán a registrarse acumulados destacados.

En Canarias, las precipitaciones serán más abundantes en el norte de las islas, con posibilidad de tormentas en las orientales. La calima persistirá en la península y Baleares y se extenderá al este del archipiélago.

El jueves continuará la situación de inestabilidad generalizada en la península y Baleares, con predominio de cielos cubiertos y lluvias. Los mayores acumulados se esperan en el área cantábrica occidental y el tercio oriental peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.