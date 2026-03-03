Esto es todo lo que tienes que saber de los ‘Premios Canarias de Economía Sostenible’

CaixaBank y la Fundación La Caja de Canarias han abierto la convocatoria de la quinta edición de los ‘Premios Canarias de Economía Sostenible’, una iniciativa consolidada que reconoce proyectos ejemplares por su aportación a un desarrollo económico más respetuoso con el medioambiente en el Archipiélago.

Estos galardones tienen como objetivo visibilizar y premiar aquellas iniciativas impulsadas a lo largo de 2025 que hayan destacado por su compromiso con la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la implantación de modelos de economía circular, tanto desde el ámbito empresarial como desde la ciencia y tecnología en Canarias.

La convocatoria contempla cuatro modalidades: Economía Verde, Economía Azul, Economía Circular y Ciencia y Técnica ECO. Podrán presentar su candidatura tanto personas físicas como jurídicas que desarrollen su actividad en las Islas o que hayan realizado aportaciones relevantes en el ámbito científico-técnico vinculadas a la sostenibilidad.

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, subraya que estos premios “refuerzan la apuesta por un modelo económico de futuro, basado en el respeto al entorno y en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, especialmente en un territorio como Canarias, que reúne condiciones excepcionales para el emprendimiento sostenible. Las distintas categorías de estos galardones permiten reconocer el esfuerzo de quienes están liderando este cambio de modelo y generando valor económico y social desde el respeto al entorno, contribuyendo así a un desarrollo más equilibrado y sostenible”.

Por su parte, el director general de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández, señala que “esta quinta edición de los premios, que vuelve a celebrarse con el respaldo de CaixaBank, consolida una iniciativa de la Fundación La Caja de Canarias destinada a empresas, pymes y autónomos. Iniciativas como esta son clave para implicar al conjunto de la sociedad, para que caminemos hacia una economía más sostenible”. Fernández destaca, asimismo, que “la suma de las últimas cuatro ediciones supera las 140 candidaturas y el nivel de las propuestas ha sido muy elevado, lo que indica que en Canarias se está trabajando mucho y muy bien en sostenibilidad”.

¿Cuál es la fecha límite?

Cada una de las cuatro categorías está dotada con 3.000 euros. Las candidaturas deberán remitirse de forma electrónica ante la Dirección General de la Fundación La Caja de Canarias antes del próximo 12 de abril, a través del correo electrónico premioscanarias@fundacionlacajadecanarias.es.

El jurado estará presidido por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, y contará con representantes de dicha consejería, de la Dirección Territorial de CaixaBank en Canarias, de la Fundación La Caja de Canarias, de la Confederación Canaria de Empresarios, de CEOE-Tenerife, y con dos académicos expertos en economía y sostenibilidad de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, el presidente de Canarias ostentará la Presidencia de honor del mismo.

Noticias relacionadas

En la última edición de estos premios, resultaron galardonados los proyectos Energía Bonita Sociedad Cooperativa (La Palma), Macrocarbón (Gran Canaria), Impressora (Tenerife) y la Plataforma SICMA Canarias (Tenerife).