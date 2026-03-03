Un urólogo canario lidera desde Las Palmas un programa único en Europa de telecirugía robótica urológica con Barcelona

En febrero de 2026, el urólogo canario Dr. Pablo Juárez del Dago y el equipo de GUA–Urointec han liderado desde Hospitales Universitarios San Roque (Las Palmas de Gran Canaria) la puesta en marcha del primer programa clínico estructurado de telecirugía robótica urológica de Europa. El programa conecta el quirófano canario con la Fundació Puigvert (Barcelona), donde el Dr. Alberto Breda, precursor del proyecto, realiza la cirugía en remoto. El objetivo: acercar cirugía urológica compleja a pacientes canarios, evitar desplazamientos y abrir un modelo estable de formación quirúrgica avanzada desde el Archipiélago.

Durante las primeras tres semanas de febrero se realizaron diez intervenciones urológicas en pacientes de Canarias: cuatro adenomectomías por hiperplasia benigna de próstata, dos nefrectomías parciales, tres prostatectomías radicales y una resección de masa retroperitoneal. Todas se ejecutaron en tiempo real desde Barcelona con asistencia presencial del equipo canario en Las Palmas. A día de hoy, todos los pacientes han sido dados de alta y evolucionan sin complicaciones, consolidando la seguridad de la cirugía en remoto mediante robot quirúrgico.

La clave del proyecto no es solo la tecnología: es el equipo. El Dr. Juárez del Dago y GUA–Urointec han integrado este modelo dentro del circuito asistencial real, coordinando quirófano, pacientes y seguridad clínica para que la telecirugía no sea una demostración, sino una práctica reproducible. La conexión se sostiene con una red exclusiva de fibra óptica entre Barcelona y Canarias, con latencias medias de 30 a 70 milisegundos, garantizando seguridad clínica y precisión quirúrgica.

Este avance sitúa a Canarias en una posición estratégica: no solo como receptora de innovación, sino como territorio capaz de liderar la implementación clínica, impulsar el nivel quirúrgico y convertirse en hub de cirugía robótica, con un programa natural de mentoring y formación para nuevas generaciones de urólogos y el desarrollo de la innovación sanitaria en el Archipiélago, reforzando su papel en la implementación clínica europea.