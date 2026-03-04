La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde.

Las lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad puntual de tormenta aislada.

Por la tarde entrará calima de forma generalizada, con mayor concentración en altura. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán ligeramente. En las cumbres centrales de Tenerife se prevén heladas débiles a moderadas y no se descarta nieve por encima de los 2.000 metros.

El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes que alcanzarán los 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife. A lo largo de la mañana girará a norte y tenderá a moderarse, aunque seguirá siendo intenso en zonas altas y vertientes expuestas.

En el mar habrá viento del norte o noroeste de fuerza 5 a 6, localmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo de hasta 4 o 5 metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: lluvias de madrugada y rachas muy fuertes

Cielos nubosos con claros en horas centrales. Precipitaciones débiles a moderadas durante la madrugada, en forma de chubasco y con posibilidad de tormenta aislada. Calima ligera por la tarde, más notable en altura. Viento fuerte del noroeste con rachas de hasta 90 km/h en el norte; gira a norte y disminuye a moderado.

Arrecife: 13 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Chubascos a primera hora y viento intenso

Nubosidad abundante con apertura de claros al mediodía. Lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, con posible tormenta aislada. Entrada de calima ligera por la tarde. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada; después norte moderado.

Puerto del Rosario: 14 / 20 °C

GRAN CANARIA — Lluvias persistentes en el norte y mejora en el sur

Cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sur por la tarde. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en norte y oeste, especialmente en medianías. Calima ligera en altura a partir de la tarde. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y suroeste y en cumbres; gira a norte y pierde intensidad.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 20 °C

TENERIFE — Lluvias en el norte, nieve en cumbres y rachas de 100 km/h

Nuboso en el norte con lluvias persistentes débiles a moderadas. Posibles precipitaciones débiles en otras zonas y nieve en cumbres por encima de 2.000 metros. Heladas débiles a moderadas en cumbres centrales. Viento fuerte del noroeste con rachas de hasta 100 km/h en la Dorsal; gira a norte y disminuye a moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte en zonas altas

Predominio de cielos nubosos, salvo en zonas bajas del sur. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en el norte. Calima ligera en altura por la tarde. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas; después norte moderado.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 20 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y viento intenso en cumbres

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en el norte, con chubascos por la tarde. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres durante la madrugada; disminuye a moderado.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 19 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y lluvias débiles al final del día

Cielos nubosos durante la jornada. Precipitaciones débiles en el norte a últimas horas. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres de madrugada; después moderado.

Valverde: 11 / 15 °C