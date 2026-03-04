Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias

Habrá rachas muy fuertes en Lanzarote y en las cumbres de Tenerife, lluvias en vertientes norte y empeoramiento del estado del mar.

Pronóstico del tiempo (02 al 08 de marzo 2026)

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde.

Las lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad puntual de tormenta aislada.

Por la tarde entrará calima de forma generalizada, con mayor concentración en altura. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán ligeramente. En las cumbres centrales de Tenerife se prevén heladas débiles a moderadas y no se descarta nieve por encima de los 2.000 metros.

El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes que alcanzarán los 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife. A lo largo de la mañana girará a norte y tenderá a moderarse, aunque seguirá siendo intenso en zonas altas y vertientes expuestas.

En el mar habrá viento del norte o noroeste de fuerza 5 a 6, localmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo de hasta 4 o 5 metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: lluvias de madrugada y rachas muy fuertes

Cielos nubosos con claros en horas centrales. Precipitaciones débiles a moderadas durante la madrugada, en forma de chubasco y con posibilidad de tormenta aislada. Calima ligera por la tarde, más notable en altura. Viento fuerte del noroeste con rachas de hasta 90 km/h en el norte; gira a norte y disminuye a moderado.

Arrecife: 13 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Chubascos a primera hora y viento intenso

Nubosidad abundante con apertura de claros al mediodía. Lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas, con posible tormenta aislada. Entrada de calima ligera por la tarde. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada; después norte moderado.

Puerto del Rosario: 14 / 20 °C

GRAN CANARIA — Lluvias persistentes en el norte y mejora en el sur

Cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sur por la tarde. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en norte y oeste, especialmente en medianías. Calima ligera en altura a partir de la tarde. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en vertientes nordeste y suroeste y en cumbres; gira a norte y pierde intensidad.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 20 °C

TENERIFE — Lluvias en el norte, nieve en cumbres y rachas de 100 km/h

Nuboso en el norte con lluvias persistentes débiles a moderadas. Posibles precipitaciones débiles en otras zonas y nieve en cumbres por encima de 2.000 metros. Heladas débiles a moderadas en cumbres centrales. Viento fuerte del noroeste con rachas de hasta 100 km/h en la Dorsal; gira a norte y disminuye a moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte en zonas altas

Predominio de cielos nubosos, salvo en zonas bajas del sur. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en el norte. Calima ligera en altura por la tarde. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas; después norte moderado.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 20 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y viento intenso en cumbres

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en el norte, con chubascos por la tarde. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres durante la madrugada; disminuye a moderado.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 19 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y lluvias débiles al final del día

Cielos nubosos durante la jornada. Precipitaciones débiles en el norte a últimas horas. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en cumbres de madrugada; después moderado.

Valverde: 11 / 15 °C

