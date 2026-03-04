La borrasca Regina se despide de Canarias y deja paso a la calima

La borrasca Regina deja este miércoles en Canarias un episodio marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste, cumbres nevadas en Gran Canaria y Tenerife y la entrada de calima a lo largo de la jornada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias afectan principalmente a las vertientes norte de las islas montañosas, donde pueden ser persistentes, mientras que en las islas orientales se registran chubascos durante la madrugada y primeras horas del día.

El viento sopla con intensidad en diferentes puntos del archipiélago, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas. En algunos puntos se prevén rachas cercanas a los 90 kilómetros por hora en cumbres y medianías, mientras que en el resto del territorio pueden registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Nieve en la cumbre de Gran Canaria tras el paso de la borrasca Regina. / José Pérez Curbelo

El temporal no afecta solo al archipiélago. La borrasca Regina está generando un episodio de inestabilidad en varias zonas de España con avisos por viento, oleaje y lluvias, según la Aemet. En Canarias, algunas islas han llegado a situarse en aviso naranja por fenómenos costeros, especialmente en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias actualiza la situación meteorológica y pasa a prealerta por viento en todo el archipiélago a partir de las 09.00 horas de este miércoles en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

Incidentes en la capital

Durante la madrugada, el paso de la borrasca también dejó varias incidencias en Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios municipales han atendido un total de 27 avisos, principalmente relacionados con desprendimientos, caída de árboles y objetos en la vía pública, sin que se registren daños personales.

Las actuaciones son coordinadas por el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA), con la participación de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y distintos servicios municipales. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destaca que «las incidencias han sido todas atendidas por los distintos servicios municipales de forma adecuada y ordenada».

Según el balance realizado por el Ayuntamiento, se registran cinco avisos por desprendimientos en fachadas y elementos urbanos y otros cinco relacionados con la caída de cuatro palmeras y un árbol. Además, se realizan seis comprobaciones preventivas por elementos inestables como ventanas, toldos o vallados, tres incidencias en el alumbrado público y cuatro avisos por objetos desplazados por el viento.

Oleaje hoy en El Puertillo de Bañaderos. / José Pérez Curbelo / t

Refuerzos municipales

El Ayuntamiento mantiene activos los refuerzos de los servicios municipales y continúa revisando el estado de las infraestructuras que puedan haberse visto afectadas, al tiempo que desarrolla labores de limpieza y restitución de la normalidad en los puntos intervenidos.

La previsión meteorológica apunta además a un empeoramiento del estado del mar durante la jornada, con viento del norte o noroeste de fuerza 5 a 6 y localmente 7, lo que genera fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo que puede alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura.

Noticias relacionadas

Las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios mientras que las máximas experimentan un ligero ascenso. En las cumbres centrales de Tenerife incluso se contemplan heladas débiles a moderadas y no se descarta la aparición de nieve por encima de los 2.000 metros de altitud.