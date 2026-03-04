"Ni la aerolínea ni la embajada nos han dado nada": un grupo de canarios se queda atrapado en Tailandia por la guerra en Oriente Medio

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado un conflicto bélico con incidencias a nivel global. Oriente Medio es el puente entre Europa y Asia, donde innumerables aviones comerciales sobrevuelan sus fronteras y hacen escala en ciudades como Dubái o Abu Dabi. El cierre de los aeropuertos ha provocado que muchas personas se queden lejos de sus casas sin ninguna respuesta.

Entre todos los afectados, se encuentra un grupo de Tenerife que se ha visto obligado a quedarse en Tailandia. La tinerfeña María Tomé, junto a sus compañeros Borja, Guayarmina y Juan, es una de las afectadas tras iniciar una estancia de quince días a la 'Tierra de las Sonrisas' y que, ahora, se han alargado de manera indefinida debido a la guerra: "El pasado sábado nos cancelaron el vuelo por correo pocas horas antes de salir y sin ninguna información sobre lo que pasaba".

Medidas de seguridad implantadas en un aeropuerto de Tailandia. / Efe

Sanitaria de profesión, María se ha visto en una situación inesperada y sin ninguna ayuda: "Tanto la aerolínea como la embajada nos dice que no pueden ayudarnos ni con el alojamiento, ni la comida ni con nada". Una situación a la que se enfrenta junto a más de una treintena de españoles que se han visto encerrados en el país tailandés: "Desde la embajada nos dicen que lo sentían mucho pero no podían hacer nada. Incluso familiares nuestros han llamado a Madrid y les han dicho que no sabían nada de que había españoles atrapados en Tailandia".

Una vuelta sin solución e información compartida por Whatsapp

María compró su vuelo con Etihad Airways mediante un intermediario. Por el momento, no ha obtenido respuesta positiva de ninguna de las dos instituciones: "Tenemos un grupo de Whatsapp con más españoles y por ahí tenemos algo de información. A nosotros nuestra compañía no nos ha dicho nada".

Desde el máximo organismo español en suelo tailandés tampoco ha habido una respuesta que les ayude: "Desde la embajada lo único que nos dieron fue un correo. Les escribí para decirles que necesitamos ayuda, que no teníamos información de ningún tipo y que había mucha gente que no podía costearse los gastos en Tailandia. Me respondieron pidiéndome el número de teléfono y nadie ha contactado conmigo".

La opción de un reembolso del dinero pagado por el viaje es una opción, pero nada conveniente. Los precios de los vuelos se han disparado... y sin seguridad de poder cogerlos: "Nosotros compramos el pasaje por menos de seiscientos euros. Ahora los precios han subido hasta los tres mil euros. Nuestra compañía no nos reubica pero tiene pasajes abiertos para comprar, pero luego te lo cancelan el día antes o el mismo día. Ya no es el hecho del dinero, sino de coger otro vuelo y que tampoco podamos salir por el mismo motivo".

"No hemos podido lograr un medicamento"

Españoles solos o sin medicamentos necesarios

Ellos han podido costearse por el momento la estancia en Tailandia, pero no todos los españoles que se han quedado en suelo asiático tienen la misma suerte: "Estamos con una chica que se quedó sola aquí porque sus amigas si pudieron viajar. Hemos visto un montón de gente tirada en el aeropuerto por no poder afrontar los imprevistos".

Incluso a nivel médico, se han encontrado con casos en los que no ha sido posible conseguir algún medicamento: "Hay una persona del grupo de españoles que le hace falta el antidepresivo. Fuimos a un centro de salud y no nos aportaron nada ni fue posible lograr el medicamento en cuestión".

Un llamamiento por redes sociales

La propia María compartió un vídeo por Instagram que se ha hecho viral. En él comentaba la situación que estaban viviendo en Tailandia, con el correspondiente temor a que se alargue una situación incómoda y ocasionada por la guerra.

A la espera de una posible solución por parte de la aerolínea o la embajada, estos tinerfeños se mantienen en Tailandia junto al resto de españoles tras unas vacaciones que han terminado tornando en una historia incómoda y con la dificultad de estar lejos de casa en un lugar con un idioma totalmente distinto.