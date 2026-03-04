Las consecuencias de la borrasca Regina en Canarias: dónde ha nevado y cuánta lluvia ha caído

La borrasca Regina comienza a retirarse del archipiélago canario tras una jornada marcada por el descenso acusado de temperaturas, fuertes rachas de viento, nevadas en cumbres de Gran Canaria y Tenerife y precipitaciones localmente moderadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este miércoles se espera una ligera recuperación térmica, aunque persistirán lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las vertientes orientadas al norte.

El fenómeno más destacado ha sido el viento, informa la Aemet, aunque la imagen más llamativa la han dejado la nieve en las zonas altas de las islas de mayor relieve y la caída puntual de granizo en Lanzarote.

Temperaturas bajo cero en Tenerife y La Palma

El acercamiento de Regina provocó un importante descenso térmico, con valores inferiores a los habituales para estas fechas. Entre las mínimas más destacadas figuran los -3,7 grados registrados en Izaña (Tenerife) a las 00:10 horas de este miércoles, así como los -2,4 grados en el Roque de Los Muchachos (La Palma) a las 00:40 horas.

También se alcanzaron temperaturas próximas a los cero grados en otros puntos del archipiélago: 0,4 grados en Vega de San Mateo y 1,8 grados en Cruz de Tejeda (Gran Canaria). En las Cañadas del Teide (La Orotava), el termómetro marcó 1,8 grados poco después de la medianoche.

Las nevadas afectaron principalmente a las cumbres del Parque Nacional del Teide y Gran Canaria, dejando estampas invernales poco frecuentes en el archipiélago.

Rachas de viento de 107 km/h

El viento fue el fenómeno más intenso del episodio. AEMET registró rachas máximas de 107 kilómetros por hora en Izaña durante la madrugada. En Pájara (Fuerteventura) se alcanzaron los 103 km/h, mientras que en Haría (Lanzarote) se anotaron 102 km/h.

Otras estaciones meteorológicas registraron valores destacados como 89 km/h en Alto Igualero (La Gomera) y 88 km/h en Tías (Lanzarote).

Rachas máximas de viento por la borrasca Regina registradas este miércoles, 4 de marzo de 2026, en Canarias. / Aemet

Estas condiciones obligaron a extremar la precaución en la red viaria y en espacios naturales, donde el viento y el hielo generaron situaciones de riesgo.

Cierres preventivos en Tenerife y Gran Canaria

Ante la presencia de placas de hielo en la calzada, el Cabildo de Tenerife procedió al cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide. También quedaron restringidas las pistas forestales por motivos de seguridad. La presidenta insular, Rosa Dávila, pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y conducir con máxima prudencia.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada la carretera GC-606, en el Carrizal de Tejeda, entre los kilómetros 8 y 12, debido a la presencia de nieve y hielo tras el paso de la borrasca. Sin embargo, el Servicio de Carreteras ha reabierto las vías GC-135 (de Los Pechos al repetidor) y GC-134.

¿Dónde ha llovido más en Canarias?

En cuanto a las precipitaciones, los acumulados más significativos se han registrado en Tejeda (Gran Canaria), con 19 litros por metro cuadrado hasta las 10:30 horas de este miércoles.

En Llanos de Los Loros (San Cristóbal de La Laguna) se recogieron 11,2 litros hasta las 10:00 horas. También se alcanzaron 10,2 litros en Haría (Lanzarote) y en San Juan de la Rambla (Tenerife). En Antigua (Fuerteventura), los pluviómetros marcaron 10 litros hasta las 09:00 horas.

Aunque no se han registrado grandes acumulados generalizados, las lluvias fueron persistentes en algunos puntos y contribuyeron al descenso térmico.

Pronóstico de la Aemet para este miércoles en Canarias

La Aemet prevé para este miércoles en Lanzarote y Fuerteventura, nuboso de madrugada, con lluvias moderadas en forma de chubascos, sin descartar alguna lluvia localmente fuerte y acompañada de tormenta. Tenderá a intervalos nubosos, más compactos por la tarde con alguna precipitación débil.

En el norte del resto de islas, nuboso con precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, y que podrán ser en forma de chubasco. En el resto, intervalos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y aisladas.

La calima ligera llegará por la tarde en las orientales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero ascenso en zonas bajas y moderado en medianías y cumbres, siendo notable en el Teide.

Heladas débiles a moderadas en cumbres centrales de Tenerife y La Palma. El viento soplará fuerte del noroeste con rachas muy fuertes en Lanzarote, Fuerteventura, cumbres y vertientes nordeste y oeste durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A partir de la mañana gira a norte y disminuye a moderado.