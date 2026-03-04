Canarias rebaja a prealerta la situación por viento tras el paso de la borrasca Regina

La Comunidad Autónoma de Canarias ha pasado de situación de alerta a prealerta por viento a partir de las 9:00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2026, tras la mejora de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Regina.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Cambio de situación en todo el Archipiélago

La actualización afecta a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Según las previsiones, el viento ha comenzado a girar a componente norte y ha reducido su intensidad de forma generalizada en el Archipiélago.

No obstante, todavía existe baja probabilidad de rachas fuertes que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en zonas de cumbre y en vertientes este y oeste de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. En el resto de las islas se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Este cambio de escenario supone una evolución favorable respecto a las horas anteriores, cuando el viento alcanzó mayor intensidad y obligó a activar niveles superiores de respuesta ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos.

Recomendaciones ante la prealerta

Aunque la situación ha mejorado, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas expuestas y en medianías.

En caso de emergencia, la ciudadanía debe contactar con el 1-1-2.

La evolución del viento durante las próximas horas determinará si se mantiene la prealerta o se desactiva completamente la situación en el conjunto del Archipiélago.