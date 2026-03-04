Canarias registra 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros por la borrasca Regina
La carretera GC-606 en Carrizal de Tejeda (Gran Canaria), permanece cerrada este miércoles, mientras que se han reabierto las vías GC-134 y GC-135
Canarias ha registrado esta noche, debido a la afección de la borrasca Regina, un total de 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros , según ha informado a EFE este miércoles el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La mayor parte de estos incidentes se produjeron en la provincia de Las Palmas, han detallado las mismas fuentes.
Las incidencias tienen que ver con la caída de ramas, algún desprendimiento, problemas menores con el suministro eléctrico, la caída de planchas y contenedores de basura.
Olas de hasta 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura
El Gobierno de Canarias ha activado el aviso de nivel naranja por fenómenos costeros con riesgo importante.
Se registrarán olas de 5 a 6 metros, y ocasionalmente de 6 a 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura, en el archipiélago canario.
Asimismo, está en nivel naranja la zona norte de Gran Canaria por olas de hasta 5 metros.
El resto de Canarias ha activado la alerta amarilla por viento, que será de hasta 80 kilómetros por hora en amplias zonas y también por fenómenos costeros, que se extenderán hasta las 17 horas enla mayoría de las islas
Estado de las carreteras en Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada en la mañana de este miércoles, 4 de marzo, la carretera GC-606, en el Carrizal de Tejeda, entre los kilómetros 8 al 12 tras el paso de la borrasca Regina, que ha dejado nieve y hielo en la cumbre.
En cambio, ha reabierto a la circulación las vías GC-135 (de Los Pechos al repetidor) y GC-134, informa el Servicio de Carreteras.
- Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias