Canarias registra 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros por la borrasca Regina

Canarias ha registrado esta noche, debido a la afección de la borrasca Regina, un total de 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros , según ha informado a EFE este miércoles el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La mayor parte de estos incidentes se produjeron en la provincia de Las Palmas, han detallado las mismas fuentes.

Las incidencias tienen que ver con la caída de ramas, algún desprendimiento, problemas menores con el suministro eléctrico, la caída de planchas y contenedores de basura.

Olas de hasta 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha activado el aviso de nivel naranja por fenómenos costeros con riesgo importante.

Se registrarán olas de 5 a 6 metros, y ocasionalmente de 6 a 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura, en el archipiélago canario.

Asimismo, está en nivel naranja la zona norte de Gran Canaria por olas de hasta 5 metros.

El resto de Canarias ha activado la alerta amarilla por viento, que será de hasta 80 kilómetros por hora en amplias zonas y también por fenómenos costeros, que se extenderán hasta las 17 horas enla mayoría de las islas

Estado de las carreteras en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada en la mañana de este miércoles, 4 de marzo, la carretera GC-606, en el Carrizal de Tejeda, entre los kilómetros 8 al 12 tras el paso de la borrasca Regina, que ha dejado nieve y hielo en la cumbre.

En cambio, ha reabierto a la circulación las vías GC-135 (de Los Pechos al repetidor) y GC-134, informa el Servicio de Carreteras.