Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gran Canaria: aeroclubDirecto borrasca Regina en CanariasCaso ValkaGarajes Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasDetenido Gran Canaria
instagramlinkedin

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

El sindicato trasladó a la Dirección de ecca.edu la inquietud de la plantilla por el alto nivel de requerimientos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, sindicato mayoritario en el ámbito educativo de las islas y presente en ecca.edu, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con José María Segura Salvador SJ y Gorety Almeida Hernández, director general y directora gerente de ecca.edu.

El encuentro, solicitado por la organización sindical y dirigido por Alberto Robredo, secretario de Privada-Concertada y servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, y José Ramón Barroso, secretario de Participación Institucional, sirvió para trasladar la preocupación de la plantilla ante el incremento de requerimientos administrativos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Según los representantes de las personas trabajadoras, esta situación está afectando al normal desarrollo de la actividad académica y al bienestar del personal docente y administrativo.

Defensa de la singularidad de ecca.edu

Durante la sesión, la Dirección General de ecca.edu compartió el diagnóstico del sindicato. Ambas partes coincidieron en que la carga fiscalizadora actual no puede analizarse de forma aislada, sino en relación con su impacto en el alumnado.

CCOO subrayó que la reforma de la Ley de Universidades Populares de Canarias, aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado mes de noviembre, reconoce explícitamente la singularidad de ecca.edu. Por ello, la organización sindical exige que la Consejería de Educación ofrezca respuestas flexibles y específicas que respeten el modelo educativo de la entidad, considerado clave para combatir el abandono escolar temprano en el archipiélago.

Ambas instituciones enmarcan su preocupación en el contexto de las cifras de abandono escolar temprano en Canarias, reflejadas en los últimos informes oficiales —incluidos los datos del Instituto Canario de Estadística y de la Encuesta de Población Activa— que evidencian la persistencia de un problema estructural. En este escenario, programas como EIPA, ESPA y Bachillerato constituyen instrumentos clave para ofrecer segundas oportunidades formativas.

Desde esta doble preocupación —la atención al alumnado y la estabilidad de la plantillaComisiones Obreras y la Dirección General de ecca.edu acordaron constituir una mesa permanente de diálogo y seguimiento. Este espacio permitirá hacer un seguimiento continuo de la evolución de la situación y coordinar actuaciones que preserven tanto el derecho a la educación de personas adultas como un clima laboral adecuado dentro de la institución.

Noticias relacionadas

Ambas partes reiteraron su voluntad de mantener una actitud constructiva y de diálogo institucional en defensa del interés general y del servicio educativo en Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  2. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  5. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  6. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  7. La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
  8. La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife

'Ranking' de sueldos del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos cobran más que el presidente

'Ranking' de sueldos del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos cobran más que el presidente

El volcán de Enmedio lleva 200.000 años emitiendo gases, calor y nutrientes al océano

El volcán de Enmedio lleva 200.000 años emitiendo gases, calor y nutrientes al océano

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

La educación de Personas Adultas crece un 8% en esta legislatura

La educación de Personas Adultas crece un 8% en esta legislatura

Los drones se convierten en esenciales para las emergencias en Canarias

Los drones se convierten en esenciales para las emergencias en Canarias

Así afecta a Canarias la amenaza de Trump a España: en jaque 300 millones del comercio entre Estados Unidos y las Islas

Así afecta a Canarias la amenaza de Trump a España: en jaque 300 millones del comercio entre Estados Unidos y las Islas

Canarias vería un "éxito" dejar de invertir solo 150 millones de los fondos 'NextGen'

Canarias vería un "éxito" dejar de invertir solo 150 millones de los fondos 'NextGen'

La borrasca Regina se despide de Canarias y deja paso a la calima

La borrasca Regina se despide de Canarias y deja paso a la calima
Tracking Pixel Contents