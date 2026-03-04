CCOO y ecca.edu acuerdan una coordinación estable ante el incremento de la presión administrativa sobre el centro

La Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, sindicato mayoritario en el ámbito educativo de las islas y presente en ecca.edu, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con José María Segura Salvador SJ y Gorety Almeida Hernández, director general y directora gerente de ecca.edu.

El encuentro, solicitado por la organización sindical y dirigido por Alberto Robredo, secretario de Privada-Concertada y servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, y José Ramón Barroso, secretario de Participación Institucional, sirvió para trasladar la preocupación de la plantilla ante el incremento de requerimientos administrativos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Según los representantes de las personas trabajadoras, esta situación está afectando al normal desarrollo de la actividad académica y al bienestar del personal docente y administrativo.

Defensa de la singularidad de ecca.edu

Durante la sesión, la Dirección General de ecca.edu compartió el diagnóstico del sindicato. Ambas partes coincidieron en que la carga fiscalizadora actual no puede analizarse de forma aislada, sino en relación con su impacto en el alumnado.

CCOO subrayó que la reforma de la Ley de Universidades Populares de Canarias, aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado mes de noviembre, reconoce explícitamente la singularidad de ecca.edu. Por ello, la organización sindical exige que la Consejería de Educación ofrezca respuestas flexibles y específicas que respeten el modelo educativo de la entidad, considerado clave para combatir el abandono escolar temprano en el archipiélago.

Ambas instituciones enmarcan su preocupación en el contexto de las cifras de abandono escolar temprano en Canarias, reflejadas en los últimos informes oficiales —incluidos los datos del Instituto Canario de Estadística y de la Encuesta de Población Activa— que evidencian la persistencia de un problema estructural. En este escenario, programas como EIPA, ESPA y Bachillerato constituyen instrumentos clave para ofrecer segundas oportunidades formativas.

Desde esta doble preocupación —la atención al alumnado y la estabilidad de la plantilla— Comisiones Obreras y la Dirección General de ecca.edu acordaron constituir una mesa permanente de diálogo y seguimiento. Este espacio permitirá hacer un seguimiento continuo de la evolución de la situación y coordinar actuaciones que preserven tanto el derecho a la educación de personas adultas como un clima laboral adecuado dentro de la institución.

Ambas partes reiteraron su voluntad de mantener una actitud constructiva y de diálogo institucional en defensa del interés general y del servicio educativo en Canarias.