La DGT lo confirma: estos errores de los peatones canarios en la vía pública dificultan la circulación de los conductores
Tráfico recuerda que los peatones pueden dificultar la circulación de los conductores y poner en riesgo su seguridad
La Dirección General de Tráfico (DGT) junto al Ministerio del Interior ha compartido en sus redes sociales sun vídeo sobre los comportamientos erróneos de los peatones en la vía pública que dificultan la circulación de los conductores.
"Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él", explica la DGT.
Comportamientos erróneos de los peatones
Los peatones deben cumplir las normas. Cruzar fuera de los pasos habilitados, hacerlo de forma imprudente o ignorar los semáforos puede conllevar sanciones económicas, además de poner en riesgo tu propia seguridad. Hay situaciones en las que los peatones tiene comportamientos que dificultan la circulación de los conductores y pones en riesgo su seguridad.
- Caminar distraído y cruzar de manera inadecuada.
- Caminar por el carril bici, impidiendo el paso a los ciclistas.
- Caminar por el lado derecho del arcén no existiendo acera.
- Caminar distraído, el teléfono móvil es una de las grandes distracciones de los peatones.
- Hacer corrillo y no dejar pasar al resto de peatones.
- Cruzar con el semáforo en rojo, obligando al conductor a pegar un frenazo.
- Jugar a la pelota en la acera.
Cuándo tiene el peatón prioridad
El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben ceder siempre el paso a los peatones en las siguientes situaciones:
- En los pasos para peatones debidamente señalizados
- Cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado
- Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal
- En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas
Los conductores que no respeten a los peatones se enfrentan a sanciones
Los conductores se enfrenta a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir por saltarse un paso de peatones, donde deben ceder el paso a los paseantes. Sin embargo, esta norma no solo afecta a los vehículos. Los usuarios de patinetes eléctricos o bicicletas están obligados a respetar los pasos de peatones, por lo tanto, deben bajarse y cruzarlos caminando.
- Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias