La DGT lo confirma: estos errores de los peatones canarios en la vía pública dificultan la circulación de los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto al Ministerio del Interior ha compartido en sus redes sociales sun vídeo sobre los comportamientos erróneos de los peatones en la vía pública que dificultan la circulación de los conductores.

"Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él", explica la DGT.

Comportamientos erróneos de los peatones

Los peatones deben cumplir las normas. Cruzar fuera de los pasos habilitados, hacerlo de forma imprudente o ignorar los semáforos puede conllevar sanciones económicas, además de poner en riesgo tu propia seguridad. Hay situaciones en las que los peatones tiene comportamientos que dificultan la circulación de los conductores y pones en riesgo su seguridad.

Caminar distraído y cruzar de manera inadecuada.

y cruzar de manera inadecuada. Caminar por el carril bici , impidiendo el paso a los ciclistas.

, impidiendo el paso a los ciclistas. Caminar por el lado derecho del arcén no existiendo acera.

no existiendo acera. Caminar distraído, el teléfono móvil es una de las grandes distracciones de los peatones.

Hacer corrillo y no dejar pasar al resto de peatones.

al resto de peatones. Cruzar con el semáforo en rojo , obligando al conductor a pegar un frenazo.

, obligando al conductor a pegar un frenazo. Jugar a la pelota en la acera.

Cuándo tiene el peatón prioridad

El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben ceder siempre el paso a los peatones en las siguientes situaciones:

En los pasos para peatones debidamente señalizados

Cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado

y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal

por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas

Los conductores que no respeten a los peatones se enfrentan a sanciones

Los conductores se enfrenta a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir por saltarse un paso de peatones, donde deben ceder el paso a los paseantes. Sin embargo, esta norma no solo afecta a los vehículos. Los usuarios de patinetes eléctricos o bicicletas están obligados a respetar los pasos de peatones, por lo tanto, deben bajarse y cruzarlos caminando.