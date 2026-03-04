Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De 80 a 200 euros: el duro castigo al que se enfrentan los conductores por no adaptar la conducción durante la borrasca Regina en Canarias

La DGT recuerda a los conductores cómo conducir con lluvias

La Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Helena Ros

Helena Ros

La borrasca Regina obliga a los coches a extremar la precaución en las carreteras, ya que "con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce", recuerdan. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores cómo deben de adaptar la conducción ante las condiciones climatológicas adversas.

Las claves para conducir con lluvia

Mantener la distancia de seguridad respeto al vehículo delantero es clave, ya que con el asfalto mojado la adherencia disminuya y la frenada se alarga. Otro de los riesgos habituales en los días de lluvia es el acuaplanin, que se produce "cuando el neumático no es capaz de desalojar el agua de la carretera por falta de dibujo, baja presión, velocidad inadecuada o por culpa de una zona de agua encharcada", explica la DGT. Los agentes recomienda sujetar el volante con firmeza, evitar frenazos bruscos y corregir la trayectoria suavemente cuando se recupere el agarre.

Además, en estos casos en normal que los cristales se empañen y eso dificulte la visibilidad. Par evitarlo, se recomienda combinar el aire acondicionado con la calefacción y dirigir el flujo de aire hacia el parabrisas.

Los neumáticos son clave

El dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave. También se debe vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado.

Peligros al conducir con lluvia

Peligros al conducir con lluvia / DGT

Las multas que pueden recibir los conductores

Según el artículo 46 del Reglamento General de Circulación los conductores deben moderar la velocidad "al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía".

Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros. Sin embargo, si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo. Los conductores también puede recibir multas de 200 euros por llevar la matrícula sucia o ilegible por las lluvias.

Además, llevar las luces fundidas o no utilizar el alumbrado correcto cuando la visibilidad sea escasa también está considero una infracción grave y sancionado con hasta 200 euros.

Noticias relacionadas y más

Ante condiciones meteorológicas adversas, las autoridades recuerdan que en la prudencia está la clave. Por ello, adaptar la conducción no es solo una cuestión de seguridad, sino también una obligación.

TEMAS

