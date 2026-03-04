La educación de Personas Adultas crece un 8% en esta legislatura

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, visitaron este miércoles el Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) Las Palmas, donde conocieron de primera mano el trabajo que desarrolla su equipo docente y compartieron un encuentro con su alumnado. La visita sirvió para poner en valor el crecimiento de la educación de adultos en las islas, con un incremento del 8% en lo que va de legislatura.

Unas cifras que consolidan la apuesta del Ejecutivo regional por la educación permanente como política estratégica. A día de hoy, en Canarias, la red de Educación de Personas Adultas atiende a más de 16.500 personas a través de una treintena de centros de adultos, a los que se unen dos centros de educación a distancia (CEAD) y quince institutos de educación secundaria (IES) con bachillerato nocturno, además de 115 unidades de actuación distribuidas territorialmente para facilitar el acceso a quienes tienen mayores dificultades de desplazamiento.

Durante el recorrido por las instalaciones, Domínguez y Suárez, quienes estuvieron acompañados por el director general de Ordenación de las Enseñanzas, David Pablos, visitaron distintas estancias de este centro, inaugurado en 1984 y que, a día de hoy, atiende a cerca de 800 estudiantes de distintas edades y perfiles. El centro cuenta con una treintena de docentes y dispone además de seis unidades de actuación en distintos barrios de la capital grancanaria, que facilitan el acceso a su oferta formativa en su entorno más cercano.

A propósito de la visita, el vicepresidente recalcó que la formación de personas adultas “es una línea estratégica del Gobierno de Canarias”, recordando que “el aumento de estudiantado desde el inicio de la legislatura demuestra que la apuesta por la educación en Canarias es firme”. En esta línea, explicó que este tipo de enseñanzas “permite a muchos colectivos disponer de oportunidades para seguir formándose porque la edad, en ningún caso, puede ser una barrera”.

Asimismo, Manuel Domínguez incidió en que invertir en educación de personas adultas supone apostar por el capital humano, la empleabilidad y la competitividad. Según explicó, una población mejor formada tiene más posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales o de mejorar su cualificación dentro de su ocupación actual, lo que repercute directamente en el desarrollo económico y en la estabilidad social de Canarias.

Por su parte, Poli Suárez destacó que esta modalidad educativa “es una apuesta decidida de la Consejería de Educación”. “Nunca es tarde para formarse y hacer realidad una vocación”, agregó el consejero, quien incidió en que el sistema educativo debe estar preparado para acompañar también a quienes deciden retomar sus estudios en edad adulta.

Además, Suárez puso en valor distintas medidas estructurales para mejorar estas enseñanzas, como la presencia de orientadores educativos, la digitalización de las aulas, la atención a la diversidad en adultos, la formación del profesorado o el aumento de la oferta formativa para facilitar el acceso a más colectivos. “Trabajamos por diseñar una propuesta educativa flexible y adaptada a las necesidades reales de las personas adultas”, detalló.

Entre las medidas adoptadas entre 2023 y 2026 figuran la extensión del apoyo idiomático ante el aumento de alumnado extranjero, la creación de nuevas enseñanzas vinculadas a la nacionalidad y al acceso directo a ciclos formativos de grado superior, así como la puesta en marcha de quince comisiones territoriales para coordinar administraciones y mejorar la planificación en educación permanente.

El CEPA Las Palmas representa un ejemplo de este modelo educativo consolidado. Además de su volumen de alumnado y su implantación territorial, el centro participa en proyectos de evaluación de competencias clave junto al Servicio Canario de Empleo y es sede de pruebas para certificados profesionales de nivel 2 y 3, además de impulsar iniciativas innovadoras como la aplicación de la impresión 3D al patrimonio canario.

Noticias relacionadas

La visita al CEPA Las Palmas permitió visibilizar el impacto de la educación de adultos en Canarias, una política educativa con implantación territorial, planificación estratégica y capacidad de adaptación a nuevas necesidades formativas. La Educación de Personas Adultas se consolida así como una herramienta de segunda oportunidad y aprendizaje a lo largo de la vida, contribuyendo a fortalecer el capital humano del archipiélago y avanzar hacia una Canarias más formada y competitiva.