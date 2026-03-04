Endesa construye en tiempo récord la nueva subestación El Palmar que transformará la energía del cable submarino La Gomera-Tenerife

Endesa ha concluido en tan sólo once meses, en tiempo récord, la construcción de la nueva subestación El Palmar, situada en la isla de La Gomera, cuando lo habitual es un tiempo de ejecución de año y medio. Esta novedosa instalación da apoyo al cable submarino que une esta isla con la de Tenerife -y a la inversa- y que fue inaugurado a principios de este mes de febrero.

La subestación de El Palmar, que dará suministro a los más de 15.000 habitantes de la isla, es uno de los grandes hitos de Endesa en Canarias, ya que se trata de la más moderna en el territorio y que permitirá captar y transformar toda la energía, en gran parte procedente de fuentes renovables.

Supone, además, la unión energética de La Gomera con Tenerife y a la inversa. Para ello, la subestación de El Palmar está enlazada con otra subestación, en este caso de Red Eléctrica, que dispone de conexión mediante un doble circuito submarino tripolar de corriente alterna a 66KV (el cable submarino) que enlaza directamente con la subestación Chío, en la isla de Tenerife. De esta forma, ambos sistemas energéticos insulares quedan conectados.

Un sistema energético más robusto

La subestación, que entrará en funcionamiento a finales del mes de marzo, dotará a La Gomera de uno de los sistemas energéticos más robustos de Canarias, al tiempo que sitúa a la isla de manera destacada en el mapa de la sostenibilidad al permitir el trasvase de la energía excedente a la vecina isla de Tenerife mediante el cable submarino. Además, en caso de evento crítico, ambas islas podrán prestarse apoyo energético.

La conexión de los sistemas eléctricos de La Gomera y de Tenerife mediante el cable submarino (el tercero de Canarias tras los que unen Lanzarote con La Graciosa y Lanzarote con Fuerteventura), unido a la suma de nuevas infraestructuras eléctricas, supone un acontecimiento de relevancia en el suministro energético de ambas islas.

La principal ventaja, además de una mayor robustez gracias entre otras cosas a dos nuevos transformadores de 40MVA cada uno, es que se alcanza el objetivo de aumentar la capacidad de evacuación de energía procedente de fuentes renovables instaladas en La Gomera.

Construcción de la nueva subestación

La empresa e-distribución, la filial de Redes de Endesa, ha destinado unos 8 millones de euros a la construcción de la nueva subestación gomera. Esta está ubicada en el Barranco de La Concepción, dentro del municipio de San Sebastián de La Gomera.

La instalación se encuentra a pocos metros de la subestación de Red Eléctrica, y ambas, a un kilómetro aproximadamente de la costa, donde se inicia el cable submarino.

El proyecto ocupa una extensión aproximada de 2.700 metros cuadrados, contemplando el levantamiento de la nueva infraestructura, el acondicionamiento de los caminos de acceso y el cableado que permite conectar esta subestación con la ya existente en la central térmica El Palmar, lo que dará más seguridad y calidad del suministro a los residentes, una vez entre en funcionamiento.

Presentación

La nueva subestación ha sido presentada este miércoles a las autoridades en un acto oficial que ha contado con la presencia del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; del director general de la Energía del Gobierno regional, Alberto Hernández; del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; del director insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Juan Luis Navarro; de Vidina León, jefa de demarcación de REE en Canarias y de todos los alcaldes de la isla colombina.

En representación de Endesa estuvieron presentes el director territorial de Endesa en Canarias, Pablo Casado; el director de Distribución de Endesa en Canarias, Carlos Lafoz, el director de Relaciones Institucionales, José Manuel Valle; así como así como Antonio Lucena, director de Ingeniería y Construcción en España; Manuel Huertas, director de Ingeniería y Construcción de Distribución en Andalucía y Canarias; Miguel Palmero, responsable de Ingeniería y Construcción de Distribución en Canarias y José Daniel Plasencia, responsable de la obra por parte de Ingeniería de Endesa y quien detalló las fases más relevantes de la construcción.

Presentación de la nueva subestación. / E. D. / L. P.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que la nueva subestación de El Palmar “marca un antes y un después para la seguridad energética de La Gomera y del conjunto del Archipiélago”, al reforzar la robustez del sistema tras el cero energético de 2023 y la posterior declaración de la Emergencia Energética.

En este sentido, subrayó que, junto al cable submarino, “esta infraestructura permitirá integrar una mayor penetración de energías renovables, facilitar el intercambio de potencia entre islas y reducir de forma significativa el riesgo de nuevos apagones, permitiendo que Canarias avance hacia su descarbonización”.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que la inauguración de la nueva subestación de Endesa supone un "paso decisivo" en la transformación de la isla, al fortalecer una arquitectura energética orientada a garantizar la seguridad y robustez del sistema. Durante su intervención, Curbelo subrayó que esta infraestructura es el complemento imprescindible para la reciente interconexión eléctrica con Tenerife. “La Gomera no quiere ser un territorio aislado en materia energética; quiere ser un territorio seguro, competitivo y sostenible”, afirmó el presidente , quien aprovechó el acto para urgir la materialización del cierre del anillo eléctrico por el sur para acabar con la vulnerabilidad estructural del sistema insular.

Por su parte, el director de Distribución de Endesa en Canarias, Carlos Lafoz, destacó que “nada de esto habría sido posible sin la estrecha colaboración institucional y sin el enorme trabajo de los equipos técnicos de Endesa, de e-distribución y de Red Eléctrica, que han demostrado que cuando se trabaja con planificación, compromiso y cooperación, los proyectos estratégicos se convierten en realidad”.

Para Carlos Lafoz, Endesa está firmemente comprometida con Canarias, con un modelo energético más seguro, más sostenible y mejor adaptado a las singularidades de las islas. “La subestación El Palmar es una prueba clara de ese compromiso y del camino que queremos seguir recorriendo juntos. Permítanme terminar diciendo que hoy no solo inauguramos una infraestructura: conectamos islas, conectamos futuro y conectamos oportunidades”.

Pablo Casado, director territorial de Endesa en Canarias, señaló que este “es un proyecto importante de colaboración con muchas partes implicadas” y concluyó subrayando que se ha redoblado el compromiso de Endesa con la isla.

Por último, José Daniel Plasencia, técnico jefe de Endesa responsable de la obra, hizo una amplia exposición de los detalles de los trabajos de construcción de la instalación, dando a conocer la tecnología novedosa con la que cuenta a nivel eléctrico y por qué eso la convierte en la subestación más innovadora de Canarias.