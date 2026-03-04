El ICI registra en febrero un aumento del volumen de alertas por violencia de género sobre menores
El 60% del total de llamadas al servicio fueron de emergencia lo que suponía un peligro inminente para la víctima y los dispositivos de emergencia se activaron en 167 ocasiones
El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió en el pasado mes de febrero 1.424 llamadas por violencias machistas, un 16% más que en febrero de 2025 en el que se recibieron 1.231 alertas. En cuanto a los grupos más vulnerables por edades, 32 eran niñas menores de edad, casi el doble que el pasado mes de enero en el que se recibieron 18 alertas en las que la víctima era menor.
Del total de llamadas recibidas el pasado mes, 847, el 60%, fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares. Del total de alertas, 42 mujeres manifestaron tener alguna discapacidad.
Dispositivos de emergencia
Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 167 ocasiones y 35 mujeres con sus 17 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 792 recursos policiales y 65 sanitarios.
En este último mes la mayoría de agresores fueron la pareja (556), o la expareja (350), también hubo agresiones por parte de hijos (63), desconocidos (33) amigos (10) o hermanos (36).
En cuanto al tipo de agresiones, el 39% fueron violencias físicas y otro 39% no físicas. El 5% se referían a agresiones sexuales y los centros de crisis 24 horas se activaron desde el 112 en 28 ocasiones.
La mayoría de las llamadas, el 43%, fueron realizadas por la propia víctima, un 21% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones, y un 6% por familiares. El mayor volumen de llamadas recibidas (714) fue realizada por casos de víctimas residentes en Tenerife.
