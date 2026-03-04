Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Palma acoge el 24 de abril el Consejo territorial de Memoria Democrática

En esa reunión se decidirán, entre otros asuntos, las partidas económicas para "caminar en las exhumaciones e investigaciones relativas a la Memoria Democrática",

Ángel Víctor Torres.

Ángel Víctor Torres. / EFE

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Fuencaliente - en La Palma - será sede el próximo 24 de abril del Consejo territorial de Memoria Democrática, ha anunciado este miércoles el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres.

En esa reunión se decidirán, entre otros asuntos, las partidas económicas para "caminar en las exhumaciones e investigaciones relativas a la Memoria Democrática", ha explicado Torres en declaraciones remitidas a los medios.

Ha indicado que la propuesta de que Fuencaliente sea sede del Consejo territorial de Memoria Democrática que ha hecho hoy en la sectorial recoge "una sugerencia" del Gobierno de Canarias.

Y ha valorado que supone "una gran noticia que hace justicia", teniendo en cuenta que La Palma mantuvo durante siete días tras el golpe de Estado "su lealtad a la República", por lo que fue "tremendamente reprimida, con ejecuciones y pérdidas de vida de hombres y mujeres que defendían el orden establecido, la democracia y las libertades"

La Palma acoge el 24 de abril el Consejo territorial de Memoria Democrática

La Policía Nacional contabiliza 19 agresiones a sanitarios en Canarias en 2025

Endesa construye en tiempo récord la nueva subestación El Palmar que transformará la energía del cable submarino La Gomera-Tenerife

"Ni la aerolínea ni la embajada nos han dado nada": un grupo de canarios se queda atrapado en Tailandia por la guerra en Oriente Medio

El ICI registra en febrero un aumento del volumen de alertas por violencia de género sobre menores

El paso de la borrasca Regina por Canarias: nieve, rachas de viento de 107 kilómetros por hora y lluvia

Las consecuencias de la borrasca Regina en Canarias: dónde ha nevado y cuánta lluvia ha caído

Más allá de la baliza V-16: multado con 200 euros por no tener un líquido o recambio obligatorio dentro del coche
