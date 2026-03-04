Paula Echevarría: “Volver a Gran Canaria ha sido como volver a coger aire”

Paula Echevarría sonríe con la serenidad de quien se siente en casa mientras participa en el rodaje en Canarias de A la deriva serie, la nueva serie de Atresmedia que estos días se graba en Agaete Gran Canaria. La actriz reconoce que el entorno de la isla contagia energía a todo el equipo. “Es fácil estar radiante aquí”, confiesa. El rodaje comenzó en Canarias, donde el equipo pasó casi un mes antes de trasladarse a un plató en Madrid durante dos meses y medio. “Nos encerraron allí y, claro, volver aquí ha sido como volver a respirar. Estamos todos muy contentos”.

La actriz destaca que no solo el paisaje influye en el ánimo. También el ambiente de trabajo ha sido determinante. “Después de esta mañana aquí lo hablaba con Dani. Los que hemos hecho mucha tele sabemos lo importante que es que haya un buen trato, directores que no griten, que trabajen desde la amabilidad. Parece un tópico decir que el equipo es maravilloso, pero es que es verdad. Cuando eso ocurre, se agradece muchísimo y se trabaja mejor”.

Un equipo que hizo piña desde el primer día

El hecho de arrancar el rodaje en Canarias marcó el tono de toda la producción. “Empezar aquí en noviembre hizo que nos hiciéramos muy piña. Nos hicimos muy amigos y eso creó un precedente para todo lo que vino después”. La convivencia en la isla fortaleció vínculos que han ido más allá de lo estrictamente profesional.

La prueba más clara de esa complicidad está en un detalle que Paula cuenta entre risas: “Tenemos un chat en el que normalmente solo estamos los actores, y no dejamos entrar a los directores. Pero en esta ocasión están los tres dirés dentro. Quedamos, charlamos, nos reímos… Hay un ambiente realmente muy, muy bueno”. Esa confianza, explica, ha sido clave para afrontar la intensidad emocional de la historia.

Un drama de los que dejan huella

Porque A la deriva es, en palabras de la actriz, “un drama de los gordos”. La serie arranca con la desaparición en alta mar de un grupo de marineros que parten a faenar durante meses. El barco naufraga y, tras una elipsis de dos años, las familias han rehecho sus vidas con la certeza de que sus seres queridos no regresarán.

“Nosotras nos hemos quedado viudas, huérfanas… maridos, padres, hijos que no vuelven”, resume. Pero dos años después llega la noticia inesperada: cinco de aquellos marineros han sido encontrados con vida. No regresan todos, pero el impacto de ese retorno sacude por completo al pueblo. “La serie arranca realmente cuando ellos vuelven. Es como un ciclo de vida que se abre y vuelve a cerrarse en el mismo punto de partida”, avanza sin desvelar el desenlace.

Lucía, una mujer entre el duelo y la esperanza

Paula da vida a Lucía, una mujer que ha tenido que recomponer su existencia tras la supuesta muerte de su marido. La reaparición de este desata un conflicto emocional devastador. “En ficción me llevo fatal con Dani y con Adelfa Calvo, que hace de mi suegra”, comenta entre risas. “Pero precisamente el querernos tanto fuera nos permite jugar más ese mal rollo en cámara”.

Esa complicidad facilita arriesgar en las escenas más tensas. “Cuando no tienes tanta confianza con un compañero, parece que no puedes ir demasiado lejos por si se ofende. En nuestro caso nos llevamos tan bien que jugamos muchísimo”. El resultado es un duelo interpretativo cargado de verdad y matices.

El desgaste emocional del plató

Aunque el entorno de Agaete invite a la calma, buena parte del drama se ha rodado en interiores, en Madrid. “Aquí las secuencias son más de barcos, de marineros, de navegar. El drama más intenso está en el plató”. Y ahí, reconoce, el desgaste ha sido considerable.

“No te voy a engañar, ha habido meses duros. Días en los que me he pasado ocho horas llorando, asustada, gritando”. Ese nivel de exigencia pasa factura. “No es que luego te vayas triste a casa, pero tu energía se consume muchísimo más rápido. Algo te llevas, aunque no sea tu dolor, sino el del personaje”.

Aprender a remar en el mismo barco

Si algo se lleva de esta experiencia, tanto a nivel personal como profesional, es una reflexión que conecta directamente con la metáfora marinera de la serie. “En esta profesión, como en la vida, todos tenemos que estar en el mismo barco y remar a favor”, afirma convencida.

Recuerda jornadas marcadas por el viento intenso del puerto de Agaete, rachas que parecían complicarlo todo. “Pero cuando la gente se une y pone de su parte para que todo salga bien, incluso en las situaciones más adversas, todo se puede sacar adelante”. Ese espíritu de equipo ha sido, para ella, uno de los grandes aprendizajes de estos meses.

Gran Canaria, entre recuerdos y descubrimientos

El rodaje también ha supuesto un reencuentro personal con la isla. Paula conocía bien el sur de Gran Canaria, especialmente Maspalomas. “He venido muchísimos años, tengo amigos allí. Pero hacía tiempo que no regresaba salvo por trabajo”. Volver ha sido, en cierto modo, desbloquear recuerdos. “Me veía con mi hija pequeñita, con mis padres… Ha sido un gustazo”.

El norte, sin embargo, era para ella un territorio menos explorado. Y Agaete la ha conquistado. “Lo hablamos en el chat: ya lo sentimos un poco nuestro. Este pueblo nos da paz, bienestar”. El puerto, en particular, le toca una fibra íntima. “Me recuerda muchísimo al de mi pueblo, Candás, en Asturias. El pueblo no tiene nada que ver, pero el puerto sí. Cada día, cuando entro, siento un poco de casa”.

¿Un futuro en la isla?

La conexión ha sido tan intensa que surge inevitable la broma sobre si terminará empadronándose en Gran Canaria, como hizo Candela Peña en El Hierro tras rodar allí. Paula no cierra la puerta. “No sé si en Agaete o en Maspalomas, pero yo en Gran Canaria me vendría todo el rato”, admite con sinceridad.

Mientras tanto, sigue entregada a A la deriva, una historia de pérdidas, regresos y segundas oportunidades que, como el mar que la inspira, avanza imprevisible. Y ella, radiante bajo el cielo de Agaete, parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la intensidad del drama y la calma del paisaje.

Sobre ‘A la deriva’

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Ahora, dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto. Se trata de una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia.