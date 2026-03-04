La Policía Nacional contabiliza 19 agresiones a sanitarios en Canarias en 2025
En el conjunto del país se registraron 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,3% con respecto a 2024
La Policía Nacional contabilizó en el transcurso del pasado año 19 agresiones a profesionales sanitarios en Canarias, de las cuales 12 se produjeron en la provincia de Las Palmas y siete en la de Santa Cruz de Tenerife. Así lo desvela el balance que presentó este miércoles el cuerpo policial, que además refleja que en el conjunto del país se contabilizaron 513 denuncias, lo que supone un incremento de un 26,3% con respecto a 2024. En este contexto, la provincia de Las Palmas ocupa el puesto 14 en la tabla nacional, compartiendo posición con Córdoba, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el puesto 24, junto con León.
En concreto, se realizaron más de 3.500 actuaciones policiales en los centros sanitarios del país y 8.000 en asistencias domiciliarias. Además, hubo 138 detenciones por estas causas.
De los datos analizados por la Policía Nacional se deduce que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11.00 y las 12.00 horas. Los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como es habitual, seguidos de los enfermeros.
76 agentes interlocutores
En total, 76 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, estableciendo canales bidireccionales de comunicación fluidos con el sector sanitario, los departamentos de seguridad -hay 49 en este ámbito- y sus responsables en el caso de estar constituidos, los directores de los centros médicos y el personal que trabaja en los mismos, con la finalidad de adquirir la información necesaria para la realización de la actividad policial y el desarrollo de la actividad preventiva. Durante 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron formación preventiva.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en el Complejo Policial de Canilla, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, estuvo acompañado del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez. Ambos expusieron el resultado del análisis estadístico de las denuncias interpuestas por los profesionales sanitarios dentro del ámbito de Policía Nacional en 2025 ante representantes de las organizaciones colegiales de Medicina, Enfermería, Odontología, Farmacia, y demás profesiones sanitarias, así como los directores de seguridad responsables de los distintos departamentos de seguridad del ámbito sanitario.
Técnicas y herramientas preventivas
También se destacó el hecho de que desde el año 2017, cuando se implantó la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, más de 50.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía Nacional en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto de forma presencial como online.
En 2025, los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionarios públicos, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica. Las provincias con mayor incidencia, en plantillas de la Policía Nacional, fueron Sevilla, Málaga y Cádiz.
Actividad formativa
El pasado año, se potenció la actividad formativa a otros profesionales no sanitarios que trabajan en los centros del ámbito sanitario, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, a los que se impartió formación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios, así como a otros colectivos del ámbito que desarrollan su actividad fuera de los centros sanitarios, como es el caso de la asistencia a domicilio, ambulancias, Samur-Protección Civil, Suma 112, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.
Por otro lado, se llevaron a cabo actividades formativas en técnicas y herramientas para la prevención ante agresiones en el ámbito universitario, tanto por parte del Interlocutor Policial Nacional Sanitario como por los Interlocutores Territoriales, impartidas a alumnos de los últimos cursos de los distintos grados sanitarios, al personal sanitario y a alumnos en prácticas que desarrollan sus actividades profesionales en clínicas universitarias.
