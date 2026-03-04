El pronóstico de la Aemet para este jueves tras el paso de la borrasca Regina por Canarias: calima, lluvias débiles y viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, calima ligera en las islas más orientales durante la primera mitad del día y viento moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada; en el norte del resto de islas, cielos nubosos con lluvias ocasionales, débiles en general que podrían ser localmente moderadas por la noche y, en el resto, poco nuboso con algún intervalo en el sur con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

Las temperaturas máximas registrarán pocos cambios y las mínimas un ligero ascenso en el interior aunque aun con probables heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro; marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 4 a 5 metros, disminuyendo a 3 a 4 metros al avanzar la tarde y a 2 a 3 metros a partir de la madrugada, así como aguaceros ocasionales, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil y aislada. No se descarta calima ligera durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 14 20

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil y aislada. No se descarta calima ligera durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 20

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con probables precipitaciones débiles en general, especialmente en medianías. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el sur, que podrían estar acompañados de precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso en el interior, pocos cambios en costas. Viento moderado de componente norte. En cumbres, arreciando al final del día y sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 19

TENERIFE

En el norte, nuboso en general con precipitaciones débiles, más probables en medianías, y tendiendo a cubierto por la noche cuando las precipitaciones podrían ser localmente moderadas. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente en el sur por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios. Mínimas sin cambios salvo ascenso de ligero a moderado en cumbres, aunque aun con probables heladas débiles. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el litoral este por la tarde. En zonas altas, arreciando por la tarde con intervalos de fuerte, y con baja probabilidad de rachas muy fuertes en la Cordillera Dorsal en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

En el norte, nubosos con precipitaciones débiles en general, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos durante sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, arreciando por la tarde con algún intervalo fuerte en la vertiente este y sin descartar rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

En el norte y este, nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en medianías, por la noche aumentará a cubierto y las precipitaciones podrán ser localmente moderadas. Apertura de algún claro durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el interior. Viento moderado del nordeste, arreciando al final del día con algún intervalo de fuerte en el noroeste y sureste y sin descartar rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 20

EL HIERRO

En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, especialmente en medianías. En el resto, predominio de los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, moderado del nordeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 16