El Punto Violeta en Las Palmas de Gran Canaria: un espacio seguro para prevenir y actuar ante la violencia machista en las fiestas

En los últimos años, el punto violeta se ha consolidado como un recurso habitual en grandes eventos y puntos violeta fiestas de toda España. En Las Palmas de Gran Canaria, especialmente durante celebraciones multitudinarias como el Carnaval, estos espacios funcionan como espacio seguro mujeres fiestas, enfocado en la prevención violencia machista eventos y en la atención de posibles casos de violencia de género fiestas, además de ofrecer información y apoyo a quienes lo necesiten.

El Punto Violeta es, ante todo, un espacio seguro pensado para las mujeres que puedan sufrir algún tipo de agresión o situación de acoso durante una celebración. Sin embargo, su función no se limita únicamente a la intervención directa ante un incidente. También cumple un papel clave en la sensibilización y en la resolución de dudas relacionadas con la violencia de género.

Un espacio seguro en medio de las fiestas

Así lo explica Nereida Vizuete, codirectora de Marviz Consultoría Especializada en Igualdad, entidad que participa en la gestión de este recurso en diferentes eventos. “El punto violeta básicamente es un espacio seguro para las mujeres que sufren algún tipo de agresión, pero también para quienes tengan dudas sobre la violencia de género”, señala.

En el contexto de fiestas masivas, donde se concentran miles de personas y el ambiente festivo puede generar situaciones de riesgo, este tipo de dispositivos se han convertido en una herramienta importante para actuar con rapidez ante posibles casos de violencia o acoso.

Intervenciones durante los eventos multitudinarios

Durante los fines de semana de celebraciones recientes en la capital grancanaria, el equipo encargado del Punto Violeta ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Según explica Vizuete, el balance refleja la necesidad de mantener este tipo de recursos activos en las fiestas populares.

“Los fines de semana que hemos estado, que han sido multitudinarios, hemos tenido en torno a 20 intervenciones importantes, tres de ellas graves, una de ellas un intento de agresión sexual”, detalla.

Una problemática presente en todas las fiestas

Estas intervenciones pueden incluir desde la atención inmediata a una víctima, acompañamiento emocional, mediación ante situaciones de acoso o la activación de protocolos de seguridad que implican la coordinación con los servicios sanitarios, la policía o el personal de seguridad del evento.

Pese a que el Carnaval suele concentrar la atención mediática cuando se habla de incidentes de este tipo, desde las organizaciones que trabajan en igualdad insisten en que el problema no está ligado a una fiesta concreta, sino a un fenómeno más amplio.

La importancia de detectar los casos

“La gente tiene que entender que esto es algo que ocurre en todas las fiestas. No es una cuestión del Carnaval ni de este carnaval en concreto, sino de todas las fiestas, que lamentablemente son peligrosas para la mujer”, subraya Vizuete.

El objetivo del Punto Violeta es precisamente reducir esos riesgos y ofrecer un lugar visible donde acudir en caso de necesidad. Su presencia también tiene un fuerte componente simbólico: recordar que la violencia machista existe y que la sociedad debe implicarse en combatirla.

Más visibilidad para intervenir a tiempo

En comparación con ediciones anteriores de los eventos festivos, la percepción del equipo que trabaja en estos dispositivos es que este año se han detectado más situaciones conflictivas. No obstante, esto no significa necesariamente que se hayan producido más casos.

Según explica la codirectora de Marviz, una de las razones es que el dispositivo se ha ubicado en zonas con mayor concentración de público y mayor actividad nocturna.

Ubicación en zonas de mayor actividad

“Este año hemos tenido la suerte —por decirlo de alguna manera— de estar un poco en el epicentro donde más conflicto ha habido, que es la zona de mayor actividad. Entonces hemos podido ver más que el año pasado. Pero eso no significa que antes no hubiera, sino que no pudimos detectarlo”, afirma.

La visibilidad y accesibilidad del Punto Violeta son factores clave para que las víctimas o testigos se acerquen a pedir ayuda. Cuanto más cerca esté del lugar donde se producen los incidentes, mayores son las posibilidades de intervenir a tiempo.

La corresponsabilidad frente a la violencia

Además de la atención directa, estos espacios buscan fomentar la corresponsabilidad social frente a la violencia machista. Para Vizuete, uno de los retos principales es que la ciudadanía entienda que la prevención no depende únicamente de instituciones o profesionales especializados.

“Mi carta a los Reyes Magos es que aprendamos que la violencia es una responsabilidad de todo el mundo, que todo el mundo puede intervenir, denunciar y concienciar”, señala.

Un debate recurrente

En este sentido, el Punto Violeta también ofrece información a quienes presencian o sospechan de una situación de violencia, explicando cómo actuar sin poner en riesgo a la víctima ni a uno mismo.

Otro de los debates que suele surgir cada vez que se instalan estos espacios es la pregunta de por qué no existen dispositivos equivalentes dirigidos específicamente a hombres.

Los datos sobre violencia de género

Desde el ámbito de la igualdad, la respuesta se basa en los datos sobre violencia de género. “Los datos son objetivos, los da la Policía Nacional, y dicen que todos los agresores son hombres y casi todas las víctimas son mujeres. Y como los datos son así, así es como tenemos que intervenir”, explica Vizuete.

En Las Palmas de Gran Canaria, estos dispositivos se han ido consolidando como una herramienta clave dentro de las estrategias municipales y sociales para lograr unas fiestas más seguras. Su presencia no solo permite atender situaciones concretas, sino que también contribuye a generar conciencia colectiva.