'Ranking' de sueldos del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos cobran más que el presidente

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, percibe 79.925 euros anuales de sueldo neto. Es la máxima autoridad política del Ejecutivo autonómico, quien marca la línea de acción del Gobierno y asume la responsabilidad institucional última. Sin embargo, en términos estrictamente salariales, no es quien más cobra dentro de su propio equipo. Según las retribuciones oficiales publicadas en el Portal de Transparencia, 39 altos cargos ganan más que el presidente.

La cima salarial la ocupa la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, con 137.202 euros anuales netos, lo que supone 57.276 euros más que el presidente. También superan la barrera de los 100.000 euros otros cinco cargos del Gobierno: la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero Molina, con 128.898 euros; el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya González, con 116.157 euros; la directora general de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez, con 111.361 euros; el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez Martínez, con 103.768 euros; y la secretaria general técnica de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil Peñate, con 103.608 euros anuales.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, es la que más gana con diferencia, con 137.202 euros anuales, lo que supone 57.276 euros más que el presidente

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea es una de las áreas, junto con Sanidad, que concentra el mayor número de altos cargos con sueldos superiores al del presidente.

En total, diez de los once puestos directivos del departamento que dirige Asián perciben una retribución mayor que la del jefe del Ejecutivo. Entre ellos figura el director general de Planificación y Presupuesto, José Ramón Falcón Granados, con 94.972 euros anuales, junto con otros responsables del departamento, como la interventora general, María de los Ángeles Reyes, la directora general del Tesoro y Política Financiera, María Teresa Bosch, o el director del Instituto Canario de Estadística, Sergio Fernando Alonso, todos con sueldos de algo más de 80.000 euros.

18 directores generales

El grupo más numeroso entre quienes superan el salario del presidente lo forman los directores generales: 18 en total cobran más que el jefe del Ejecutivo. En la franja alta aparece José Ramón Falcón, seguido por el responsable de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, José Ángel González Díaz, con 86.779 euros.

En el tramo intermedio se sitúan numerosos directores generales con 80.290 euros anuales, apenas unos cientos de euros más que el presidente. Entre ellos figuran José Fernando Díaz-Flores, en Salud Pública; Sebastián Fuentes, en Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud; Rita Tristancho, en Paciente y Cronicidad; Carlos Jesús Viera, en Relaciones Externas e Inspección; Juana María Reyes, en Modernización y Calidad de los Servicios Públicos; David del Pino Franquet, en Seguridad; o Concepción Ramírez, en Dependencia.

11 viceconsejeros

A ese grupo se suman 11 viceconsejeros con una nómina superior a la de Clavijo. La que más se distancia es Elena Zárate Altamirano, al frente de Planificación Territorial y Reto Demográfico, con 94.426 euros anuales. Con 81.163 euros se encuentran Horacio Umpiérrez, en Cultura y Patrimonio Cultural; Julieta Cristina Schallenberg, en Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía; Eduardo García Cabello, en el Sector Primario; Gustavo González de Vega, en Economía e Internacionalización; Antonio Llorens de la Cruz, en Administraciones Públicas y Transparencia; Cesáreo Rodríguez, en Justicia y Seguridad; José Manuel Cabrera, en Educación; Francisco Rodríguez Machado, en Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales; José Manuel Sanabria, en Turismo; e Isabel León Villalobos, en Empleo.

Complementos para funcionarios

Algunos de los salarios más elevados responden a circunstancias específicas. En el caso de Matilde Asián, inspectora de Hacienda del Estado, y de otros ocho altos cargos que proceden de la función pública canaria se les aplica una retribución personal transitoria no consolidable, prevista en el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 29 de julio de 2025. Esta compensación busca evitar que funcionarios con altos emolumentos que acceden a responsabilidades políticas vean reducida su remuneración respecto a su puesto de origen.

En el ámbito sanitario se da otra situación singular. El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya González -el cuarto mejor pagado del Gobierno, con 116.157 euros- no solo percibe ese complemento, sino que además su cargo tiene rango de viceconsejero, lo que eleva su retribución dentro de la estructura administrativa.

El resto de puestos de responsabilidad en el Gobierno que tienen un salario superior a Clavijo, aunque sin ese complemento transitorio, son funcionarios o personal público que, al asumir un alto cargo, mantienen parte de su situación retributiva anterior, explican desde Función Pública.

Algo similar ocurre con el comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), José Ramón Barrera, cuyo cargo tiene rango de consejero y percibe 84.102, la misma cantidad que las consejeras Candelaria Delgado (Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias) y Esther Monzón (Sanidad), que son también empleadas públicas y cobran 4.176 euros más que Clavijo. El vicepresidente, Manuel Domínguez González, queda por debajo, con 76.328 euros anuales.

Las 'cenicientas' del Ejecutivo

Por tanto, las diferencias salariares se observan en el propio Consejo de Gobierno. De los 137.202 euros anuales de Matilde Asián y los 84.102 de las consejeras Candelaria Delgado y Esther Monzón, el sueldo del resto de titulares de las áreas autonómicas -salvo el del presidente y el del vicepresidente- se sitúan en 73.861 euros, lo que supone una brecha salarial de entre 10.200 y 63.000 euros respecto a sus compañeras.

En ese extremo inferior del Ejecutivo se sitúan Migdalia María Machín (Universidades y Cultura), Mariano Hernández Zapata (Transición Ecológica), Narvay Quintero (Agricultura), Pablo Rodríguez (Obras Públicas), Hipólito Suárez (Educación), Manuel Miranda (Política Territorial), Jéssica de León (Turismo) y Nieves Lady Barreto (Presidencia).

Los viceconsejeros y directores más 'baratos'

En el nivel de viceconsejeros, la franja alta la marca Elena Zárate, con 94.426 euros anuales. El tramo inferior se sitúa en 70.922 euros, donde figuran Alfonso Cabello (Presidencia), Octavio Caraballo (Gabinete de la Presidencia), José Luis Perestelo (Acción Exterior) o Víctor Chinea (Relaciones con el Parlamento). La diferencia interna ronda los 23.500 euros anuales dentro de la misma categoría.

En el caso de los directores generales, los salarios oscilan entre los 94.972 euros anuales —la retribución del director general de Planificación y Presupuesto— y los 70.049 euros, que marcan el nivel más bajo dentro de esta categoría. Ahí aparecen, por ejemplo, Jafeth David Alonso (Universidades e Investigación), Cristóbal de la Rosa (Innovación Cultural), José David Santos (Planificación e Información), Onán Cruz ( Ordenación del Territorio) o Rosa Ana Melián Domínguez (Infraestructura Viaria).

Sueldos netos y sin contar dietas

La diferencia entre el director general que más percibe y los que menos cobran dentro de esta categoría asciende a 24.922 euros anuales. Son, en términos internos, las 'cenicientas' salariales dentro de la propia cúpula del Ejecutivo. Cenicientas relativas, porque incluso en el escalón más bajo de dirección general se superan los 70.000 euros anuales, una cifra que multiplica ampliamente el salario medio en Canarias.

Todo ello, conviene subrayarlo, se refiere exclusivamente a las retribuciones anuales, sin incluir indemnizaciones por razón del servicio o dietas (transportes, comidas o alojamientos) que forman parte de otro capítulo distinto y suman más recursos a los altos cargos.