El paso de la borrasca Regina por Canarias: nieve, rachas de viento de 107 kilómetros por hora y lluvia

La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde.

Las lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad puntual de tormenta aislada.