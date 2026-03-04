En Directo
El paso de la borrasca Regina por Canarias: nieve, rachas de viento de 107 kilómetros por hora y lluvia
Aunque la situación ha mejorado, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas expuestas y en medianías
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde. Sigue en directo los efectos de la borrasca Regina en las Islas: nuevos avisos de la Aemet, incidencias y última hora.
José Pérez Curbelo
Niebla en San Mateo (Gran Canaria) este miércoles, 4 de marzo de 2026.
José Pérez Curbelo
Así está el estado del mar en el norte de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo de 2026, por el efecto de la borrasca Regina.
La Provincia
Caída de palmeras y desprendimientos: la borrasca Regina deja 27 incidencias en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionó 27 incidencias durante la borrasca 'Regina', actuando en desprendimientos, caídas de árboles y objetos en la vía pública
Aránzazu Fernández
Las consecuencias de la borrasca Regina en Canarias: dónde ha nevado y cuánta lluvia ha caído
La Agencia Estatal de Meteorología informa de rachas de viento de hasta 107 km/h en Izaña (Tenerife) y precipitaciones que han superado los 19 litros por metro cuadrado en Tejeda (Gran Canaria)
Verónica Pavés
El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
La borrasca ha cubierto de nieve y hielo las cumbres de las Islas y dejado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en Izaña
La Provincia
Canarias registra 40 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros por la borrasca Regina
La carretera GC-606 en Carrizal de Tejeda (Gran Canaria), permanece cerrada este miércoles, mientras que se han reabierto las vías GC-134 y GC-135
José Pérez Curbelo
Así está la cumbre de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo de 2026, tras el paso de la borrasca Regina.
Ancor Torrens
La Aemet advierte de temporal de viento, lluvias en el norte y calima por la borrasca Regina en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde.
Las lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrán ser persistentes. En las islas orientales se esperan chubascos durante la madrugada y primeras horas, con posibilidad puntual de tormenta aislada.
Aránzazu Fernández
Canarias rebaja a prealerta la situación por viento tras el paso de la borrasca Regina
La Comunidad Autónoma de Canarias ha pasado de situación de alerta a prealerta por viento a partir de las 9:00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2026, tras la mejora de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Regina.
La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Más información.
Aránzazu Fernández
La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias intervinieron para achicar agua de lluvia en varias calles y viviendas
