El paso de la borrasca Regina por Canarias: nieve, rachas de viento de 107 kilómetros por hora y lluvia

Aunque la situación ha mejorado, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en áreas expuestas y en medianías

José Pérez Curbelo

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias un escenario marcado por precipitaciones débiles a moderadas, viento fuerte del noroeste y entrada de calima a partir de la tarde. Sigue en directo los efectos de la borrasca Regina en las Islas: nuevos avisos de la Aemet, incidencias y última hora.

Valido solicita al Estado que atienda la petición del Gobierno de Canarias para ampliar los plazos de los fondos NextGeneration

El paso de la borrasca Regina por Canarias: nieve, rachas de viento de 107 kilómetros por hora y lluvia

La DGT lo confirma: estos errores de los peatones canarios en la vía pública dificultan la circulación de los conductores

La Policía Nacional contabiliza 19 agresiones a sanitarios en Canarias en 2025

La Palma acoge el 24 de abril el Consejo territorial de Memoria Democrática

Endesa construye en tiempo récord la nueva subestación El Palmar que transformará la energía del cable submarino La Gomera-Tenerife

"Ni la aerolínea ni la embajada nos han dado nada": un grupo de canarios se queda atrapado en Tailandia por la guerra en Oriente Medio

El ICI registra en febrero un aumento del volumen de alertas por violencia de género sobre menores

