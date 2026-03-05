Así será la manifestación del 8M: salida desde San Telmo, manifiesto en Santa Ana y reivindicación frente a los retrocesos

La manifestación del 8 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria volverá a recorrer el centro de la ciudad con el objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres y denunciar lo que las organizaciones convocantes consideran retrocesos en igualdad. La marcha, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria, partirá a las 12.00 horas desde el Parque San Telmo y finalizará en la Plaza de Santa Ana, donde se leerá el manifiesto y se celebrará el acto final de la jornada.

El lema elegido para este año es Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal, una consigna con la que el colectivo quiere llamar la atención sobre lo que consideran un contexto de cuestionamiento de derechos conquistados. La portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, Nayra Marrero, explicó que la convocatoria busca poner el foco en los movimientos que, a diferentes niveles, intentan «cercenar la democracia y los derechos fundamentales», especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad o la lucha contra la violencia de género.

Según Marrero, las reivindicaciones feministas no solo se centran en avanzar en igualdad, sino también en evitar retrocesos. «Las mujeres y las niñas no nos podemos permitir ni un solo paso atrás», señaló durante la presentación de la movilización, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener una actitud activa frente a los intentos de cuestionar políticas que ya se consideraban consolidadas.

La convocatoria también busca reforzar la idea de que la igualdad debe abordarse de manera transversal por todas las administraciones. En este sentido, Marrero criticó que en Canarias aún quedan pendientes medidas clave, como la aplicación efectiva de protocolos de educación afectivo-sexual en los centros educativos o la ejecución de políticas vinculadas al pacto de Estado contra la violencia de género.

Premios y antipremios

El acto final de la jornada incluirá, como es habitual, la entrega de los premios y antipremios que concede cada año la Red Feminista de Gran Canaria. La portavoz de la organización, Nereida Vizuete, explicó que estos reconocimientos pretenden poner en valor el trabajo de quienes contribuyen a avanzar en igualdad y visibilizar las iniciativas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. «Los premios positivos los reconocemos tanto a nivel individual como colectivo», señaló.

Uno de los galardones será para el movimiento Regularización Ya, concretamente para su comisión en Gran Canaria, que recibirá el premio colectivo Berta Cáceres. Según Vizuete, se trata de un reconocimiento al trabajo desarrollado en favor de los derechos de las personas migrantes y al avance que supone la regularización de muchas personas en situación administrativa irregular. «Han conseguido el éxito de que van a regularizar a muchas personas en situación irregular y que es muy positivo para ellos y ellas», explicó.

En el ámbito individual, la Red Feminista distinguirá a la trabajadora social Idaira Alemán Afonso, que recibirá el premio Simone de Beauvoir por su labor con mujeres supervivientes de trata y explotación sexual. La portavoz destacó que se trata de «reconocer esa labor que lleva haciendo en un territorio incansable y doloroso», en referencia al trabajo que desarrolla con mujeres víctimas de explotación y con menores y familias afectadas por distintas violencias.

Junto a estos reconocimientos, la organización entregará también los tradicionales antipremios Estropajo, que señalan conductas o decisiones contrarias a la igualdad. La identidad de los premiados se mantiene en secreto hasta el final de la movilización. «Los antipremios son un secreto que hay que conocer en la manifestación», señaló Vizuete.

En cuanto a la participación, desde la organización no ofrecen cifras exactas sobre la asistencia esperada, aunque recuerdan que la movilización del año pasado reunió a miles de personas en el recorrido entre San Telmo y el entorno de Rafael Cabrera.