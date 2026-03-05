La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento en varias islas este viernes en Canarias

Viento del nordeste este viernes, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas y zonas expuestas de Lanzarote y Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el norte de las islas montañosas, nuboso con precipitaciones moderadas durante la mañana y de carácter débil y ocasional tras el mediodía.

En el resto, nuboso de madrugada sin descartar lluvia débil disminuyendo a intervalos nubosos el resto del día.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Probables heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes noroeste y sureste, así como en zonas expuestas de Lanzarote y Fuerteventura; en esas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el mar habrá componente norte o ne 4 o 5, localmente 6 al sureste y suroeste, desde medianoche arreciando todo a 5 o 6, y ocasionalmente 7 al oeste mar adentro al final. Marejada o fuerte marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Cerca de la costa sur o suroeste: variable 1 a 3 y marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros , aumentando a 2 a 3 metros. Aguaceros desde medianoche con regular o mala, informa Efe.

PREVISIÓN PARA ESTE VIERNES POR ISLAS:

LANZAROTE

Nuboso de madrugada sin descartar lluvia débil, disminuyendo a intervalos nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes especialmente en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 20

FUERTEVENTURA

Nuboso de madrugada sin descartar lluvia débil, disminuyendo a intervalos nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes especialmente en zonas de interior, vertiente oeste y Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

GRAN CANARIA

Nuboso de madrugada, con probables lluvias moderadas en la vertiente norte y de carácter débil y ocasional en el resto de zonas. Desde medio día en el norte, la lluvia tenderá a ser débil y menos probable, y en la vertiente sur disminuirá a intervalos nubosos con apertura algún claro. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, fuerte en las vertientes noroeste y sureste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15 19

TENERIFE

En el norte, nuboso de madrugada, con probables lluvias moderadas en la vertiente norte, en el resto de vertientes, intervalos nubosos sin descartar lluvia de carácter débil y ocasional. Desde medio día, en el norte, la lluvia tenderá a débil y menos probable y con apertura de algún claro en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, algo más acusado en el caso de las máximas. Viento del nordeste, fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 19

LA GOMERA

Nuboso de madrugada, con probables lluvias entre débiles y moderadas, más probables en la vertiente norte. Desde medio día, en el norte, la lluvia tenderá a ser débil y menos probable, y en la vertiente sur disminuirá a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, fuerte en las vertientes noroeste y sureste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 16 20

LA PALMA

En el norte, predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte de madrugada, girando a nordeste. En cumbres, flojo a moderado del norte, girando a nordeste y aumentando a moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en altas cumbres y dorsal.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 13 18

EL HIERRO

Nuboso de madrugada, con probables lluvias entre débiles y moderadas, más probables en la vertiente norte. Desde medio día tenderá a intervalos nubosos, y sin descartar lluvia débil en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, fuerte en las vertientes surestes y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16