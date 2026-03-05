La Aemet pronostica un potaje meteorológico en Canarias para hoy jueves: estas serán las islas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por intervalos nubosos, lluvias débiles en algunas zonas del norte de las islas montañosas y presencia de calima ligera en las islas más orientales durante la primera mitad del día.

Según la previsión de la Aemet, Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. En el resto del archipiélago, el norte de las islas registrará cielos nubosos con lluvias ocasionales, en general débiles, aunque por la noche podrían ser localmente moderadas en algunos puntos.

En las vertientes sur y zonas más resguardadas predominarán los intervalos nubosos o cielos poco nubosos, con una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la tarde.

Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios, mientras que las mínimas subirán ligeramente en zonas del interior. En las cumbres centrales de Tenerife aún podrían registrarse heladas débiles durante la madrugada.

El viento soplará moderado del norte o nordeste, con intervalos de mayor intensidad en zonas expuestas y cumbres durante la tarde.

En el mar se espera viento de fuerza 4 a 5 del norte o nordeste, aumentando a 6 mar adentro. Habrá marejada que tenderá a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 4 a 5 metros, que irán disminuyendo progresivamente a lo largo del día.

Previsión por islas

LANZAROTE — Intervalos nubosos y ligera calima

Intervalos nubosos durante la jornada con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada. No se descarta la presencia de calima ligera durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del norte.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 20

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable con ambiente estable

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. También podría aparecer calima ligera durante la mañana. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del norte.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 20

GRAN CANARIA — Lluvias débiles en el norte

En el norte se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles, especialmente en medianías. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos o cielos poco nubosos, con alguna posible lluvia débil en el sur. Temperaturas con ligero ascenso en el interior y pocos cambios en costas. Viento moderado de componente norte, intensificándose en cumbres al final del día.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 19

TENERIFE — Nubosidad persistente en el norte

El norte presentará cielos nubosos con lluvias débiles, más probables en medianías. Por la noche el cielo tenderá a cubrirse y las precipitaciones podrían ser localmente moderadas. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, sobre todo por la tarde en el sur. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas algo más altas en cumbres, aunque con posibles heladas débiles. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas y cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 21

LA GOMERA — Nubosidad en el norte con lluvias débiles

Cielos nubosos en el norte con precipitaciones débiles, especialmente en medianías. En el resto predominarán los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias aisladas. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes por la tarde en la vertiente este y rachas intensas en cumbres.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

LA PALMA — Lluvias débiles que podrían intensificarse por la noche

En el norte y el este predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, especialmente en medianías. Durante la noche el cielo tenderá a cubrirse y las precipitaciones podrían ser localmente moderadas. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias aisladas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 / 20

EL HIERRO — Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles

Nubosidad en el norte con precipitaciones débiles, sobre todo en medianías. En el resto predominio de intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas altas al final del día.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 16