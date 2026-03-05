Cambio de hora 2026: el BOE confirma el día exacto en que deberás adelantar el reloj

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado oficialmente que el primer cambio de hora de 2026 en España se llevará a cabo en la madrugada del 28 al 29 de marzo. En Canarias, al igual que en el resto del país, los relojes se adelantarán una hora: a las 2:00 h serán las 3:00 h, dando inicio al horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre. Esa noche tendrá solo 23 horas.

Un cambio que se repite cada año

Aunque el cambio de hora se repite cada año, sigue siendo un tema controvertido en muchas partes del país, incluida Canarias. A pesar de que la mayoría de los españoles, y también una gran parte de la población canaria, han pedido la eliminación del sistema, el Parlamento Europeo aprobó en 2019 una propuesta para suprimir los cambios de hora. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre qué horario adoptar de manera permanente (si el de verano o el de invierno) ha dejado la medida paralizada.

El sistema de cambio de hora continúa en vigor debido a la normativa europea, que obliga a los Estados miembros a realizar dos ajustes anuales. El argumento principal a favor de este sistema es el ahorro energético, al aprovechar mejor las horas de luz durante la tarde. Sin embargo, los estudios sobre su efectividad siguen siendo variados.

Impacto en Canarias: coordinación con Europa

Además, la coordinación con otros países europeos es fundamental, especialmente en un archipiélago como Canarias, donde el impacto en el transporte internacional y las relaciones comerciales podría ser más notorio si el cambio de hora se eliminara unilateralmente.

Acto de presentación del reloj de este año / Agencias

En la actualidad, el ajuste se realiza de manera automática en la mayoría de los dispositivos conectados a internet, pero los usuarios tendrán que modificar manualmente los relojes analógicos y algunos aparatos no sincronizados. Mientras tanto, el Boletín Oficial del Estado seguirá publicando la fecha del cambio de hora, y los relojes seguirán adelante con la misma puntualidad, tal como ha ocurrido cada año.

¿Cuánto tarda el cuerpo en adaptarse al cambio de hora?

Aunque el cuerpo suele reajustarse en dos o tres días, el experto advierte que en personas con sobrepeso, hipertensión, diabetes o estrés crónico, esa desincronización puede alargarse hasta una semana. Durante ese tiempo, el riesgo cardiovascular o de sufrir trastornos del sueño se multiplica.

Y lo más preocupante es que esta alteración sucede dos veces al año, en marzo y en octubre.