Clínica Paule Capilar: la nueva referencia en tratamientos e injerto capilar
El reconocido doctor Miguel Paule inaugura en marzo un proyecto médico especializado en salud capilar en Santa Cruz de Tenerife, consolidando así su liderazgo en medicina estética
En marzo abrirá sus puertas en Santa Cruz de Tenerife un nuevo espacio llamado a marcar un antes y un después en la salud capilar del Archipiélago. Se trata de Clínica Paule Capilar, el nuevo proyecto del grupo médico Clínica Paule, referencia en medicina estética en Canarias y con proyección nacional, que recibe pacientes de distintos países atraídos por su modelo clínico riguroso y personalizado.
Ubicada en la calle Bernardino Semán número 10, en un enclave estratégico junto al Estadio Heliodoro Rodríguez López y frente al gimnasio Gofit, la clínica ha sido concebida exclusivamente para el diagnóstico, tratamiento médico y cirugía capilar que ofrecerá los más altos estándares de calidad asistencial y confort. El proyecto arquitectónico lleva la firma del reconocido arquitecto Virgilio Gutiérrez, responsable también del diseño de Clínica Paule, en esta ocasión con la colaboración de Diego Gopar, siguiendo una línea estética y funcional donde la elegancia se pone al servicio de la medicina.
Al frente del proyecto se encuentra el doctor Miguel Paule, médico estético y formador internacional con una trayectoria consolidada en medicina estética y docencia en másteres universitarios. Su filosofía se basa en la naturalidad absoluta, la medicina rigurosa y personalizada y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo.
El denominado método Paule se apoya en un diagnóstico individualizado, el respeto anatómico, la integración médica multidisciplinar y un acompañamiento honesto del paciente. Actualmente, el grupo cuenta con 11 médicos especializados en medicina estética, cirugía plástica y ginecología estética y funcional.
Clínica Paule Capilar dispone de dos quirófanos capilares modernos, equipados con tecnología de última generación, y de un equipo experto en injerto capilar avanzado capaz de abordar los casos más exigentes con precisión y naturalidad. Sin embargo, su propuesta va mucho más allá del trasplante. El enfoque no sitúa el injerto como punto de partida, sino como consecuencia de un diagnóstico profundo y de un tratamiento médico previo bien indicado.
Entre sus servicios destacan el diagnóstico tricológico avanzado, los tratamientos médicos personalizados para la alopecia, la mesoterapia capilar, las terapias regenerativas y la medicina capilar avanzada, el microneedling capilar y las terapias bioestimuladoras, además de la cirugía de trasplante capilar con técnicas de alta precisión.
La inauguración se celebrará con un evento exclusivo dirigido a pacientes seleccionados y fieles a la clínica, concebido como un gesto de agradecimiento y como carta de presentación de este nuevo espacio, con sorpresas que por ahora se mantienen en secreto.
Con esta apertura, el grupo refuerza su compromiso con la especialización y consolida a Tenerife como destino de referencia en salud estética y capilar. El objetivo es claro: crecer con coherencia, aportar valor médico real y mantener un modelo basado en la confianza del paciente y la excelencia clínica.
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias
- La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife