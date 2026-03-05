¿Quién puede tener la condición de refugiado?

Las personas extranjeras de nacionalidad no comunitaria o apátridas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual y que no puedan o no quieran por ese motivo recibir la protección de las autoridades de su país. A los refugiados se les reconoce el derecho de asilo.

¿Qué derechos tienen una persona con protección internacional?

Las personas que requieran protección internacional tienen derecho a ser documentados como solicitantes, así como a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud. También tienen que ser asistidos por un abogado, de forma gratuita si no pueden pagarlo y a contar con la asistencia de un intérprete en una lengua en la que puedan explicarse con facilidad. La solicitud debe ser comunicada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España y deben tener acceso al contenido del expediente en cualquier momento.

¿Cuáles son los efectos que tiene la concesión de protección internacional?

Las personas a las que se les reconozca la protección internacional no pueden ser devueltos a su país de origen y tiene una autorización de residencia y trabajo permanente. Obtienen un documento de identidad y, en su caso, de viaje; tienen derecho a una reagrupación de familiares directos; y se les reducen los plazos para acceder a la nacionalidad española. Además, cuentan con acceso a servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia y servicios sociales, a programas de atención a víctimas de violencia de género, a la seguridad social, a programas de integración, a la formación continua y al procedimiento de reconocimiento de títulos académicos y profesionales en las mismas condiciones que los españoles.

¿Cómo y dónde se solicita la protección internacional?

La solicitud de asilo se puede registrar en un puesto fronterizo, nada más entrar al país. Si ya está dentro del territorio español, se puede tramitar en las comisarías de policía o en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE). La solicitud debe presentarse personalmente y consiste en la realización de una entrevista, que se efectúa siempre de forma individual con un funcionario habilitado para ello. Durante la entrevista, el refugiado debe explicar las causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a España. El contenido de la entrevista queda plasmado en un documento que debe firmar. Este proceso es confidencial. El personal que participa en el proceso (funcionarios, policías, intérpretes...) deben tener en cuenta las necesidades especiales en casos como mujeres embarazadas; personas con enfermedades o con discapacidad; víctimas de torturas y formas graves de violencia sexual, psicológica o física; víctimas de trata de seres humanos; o menores no acompañados.

¿De quién depende la gestión de las solicitudes de asilo?

Las solicitudes son valoradas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que decide si el examen de la solicitud corresponde a España o a otro país miembro de la Unión Europea. Las decisiones son tomadas por el Ministro del Interior a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

¿Cómo es el proceso para solicitar protección internacional?

La tramitación de una solicitud de protección de asilo tiene tres fases. La primera es la de admisión a trámite, en la que se descartan aquellos casos que no cumplan los requisitos o que corresponda a otros países. Si en un mes no se recibe respuesta negativa, el solicitante queda en situación de permanencia provisional en territorio español. Si los trámites se inician en un puesto fronterizo o en un CIE, el solicitante debe permanecer en centro hasta que se decida si su caso es admitido a trámite y las autoridades tienen 96 horas para notificar la decisión. En la segunda fase, la solicitud pasa a ser examinada con mayor profundidad y puede haber una nueva entrevista. Por último, si la decisión es favorable, la personas es reconocida como refugiada.

Noticias relacionadas

¿Cuántas solicitudes de asilo se aceptaron en 2025 en España?

A lo largo del año se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional en España, lo que sitúa al país como el tercer receptor de solicitudes de asilo en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia. Por nacionalidades, Venezuela fue con diferencia el principal país de origen de las personas solicitantes, con 85.413 peticiones —el 59,2 % del total—, lo que supone un incremento de 20 puntos porcentuales respecto a 2024. En segundo lugar se situó Mali, con 16.004 solicitudes formalizadas. Muchas de las personas procedentes de este país africano llegan a España a través de la ruta canaria, entre ellas un número significativo de menores migrantes no acompañados. La grave crisis de seguridad y el deterioro de la situación humanitaria en Mali ayudan a explicar que una parte importante de estos jóvenes obtenga finalmente el asilo.