Un juez investiga si mandos de la Policía Canaria agredieron sexualmente a una agente

La denuncia de una agente contra cuatro mandosdel Cuerpo General de la Policía Canaria incluye, además de acoso laboral, otros delitos de agresión sexual, prevaricación administrativa y discriminación por razón de sexo. Los investigados han sido derivados a otra unidad para no cruzarse con la víctima mientras el magistrado instructor, Florencio Barrera Espinel, analiza las circunstancias del caso.

Las pesquisas ordenadas por el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria pretenden dirimir si los supuestos ataques se produjeron en el entorno de trabajo o durante el desarrollo de sus funciones profesionales. Mientras tanto, la Dirección General de Seguridad ha abierto un proceso de información reservada.

La causa salió a la luz tras un comunicado en el que la Dirección General de Seguridad informaba de que había una investigación abierta contra cuatro mandos de la Policía Canaria, sin precisar los motivos. La Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias añadió entonces que el delito por el que se les investiga era acoso laboral y confirmó este jueves que la denuncia admitida a trámite incluye tres ilícitos más, como avanzó Canariasahora.

Toma de declaración

El Cuerpo tuvo conocimiento de los hechos, según señalaron en la nota informativa, el 10 de febrero, tras recibir un correo electrónico en el que se indicaban las fechas señaladas por el juez para tomar declaración a los investigados. Debido a su naturaleza, dieron traslado en ese momento a la Unidad de Planificación de Asuntos Internos para acordar las medidas necesarias.

La Dirección General, tras recabar la información disponible sobre este asunto, acordó el traslado de los mandos a otra unidad y garantizó que no coincidirán en el mismo espacio ni horarios que la denunciante. Además, el Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de personarse en la causa, que tiene carácter reservado, en caso de que las supuestas acciones ilícitas hubiesen tenido lugar durante la prestación del servicio.

Traslado a otra unidad

La investigación abierta se hizo pública apenas unos días después de que el comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional, presentase su dimisión tras ser querellado por un presunto delito de agresión sexual hacia una agente.

La denunciante reveló que su superior, con quien mantuvo una relación de afectividad en el pasado, la agredió sexualmente en una vivienda oficial protegida del Ministerio del Interior. Su relato es que fue presionada a acudir al lugar en abril del año pasado mientras estaba de servicio. Más adelante, habría vuelto a ser coaccionada por su superior para no destapar los hechos.