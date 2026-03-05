La presión se mantiene en los servicios de Urgencias de los hospitales canarios

La presión asistencial en los servicios de Urgencias de los cuatro grandes hospitales de Canarias ha disminuido con respecto a febrero, pero se mantiene elevada. Así lo afirma Ruymán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. “La situación es cambiante. Hay momentos en los que los pasillos están despejados, pero en pocas horas pueden llenarse”, comenta el representante sindical. De hecho, según informa, los colapsos en estas áreas han dejado de ser episodios puntuales y se han cronificado en el tiempo.

Tal y como indica Pérez, la escena es muy similar tanto en los hospitales de Gran Canaria como en los de Tenerife. “Es cierto que se están agilizando las altas, pero la saturación se mantiene. Además, hay que tener en cuenta que todos los procesos que pasan por Urgencias se traducen en un aumento de la carga de trabajo en otros espacios, como los laboratorios o el servicio de Radiología", destaca.

Pacientes sociosanitarios

Asimismo, el portavoz recuerda que en los hospitales canarios hay cientos de pacientes sociosanitarios con el alta médica, que siguen ocupando camas por falta de infraestructuras. El Sindicato 7 Islas cifra en 560 estos casos. A esta nómina se suman otros 460 que han sido derivados a las clínicas concertadas. "Las ampliaciones que se están haciendo en los servicios de Urgencias de los hospitales no van a solucionar los problemas de colapso, porque cada vez son más los pacientes sociosanitarios que ocupan camas los centros hospitalarios. Esto no solo afecta a estos servicios, también a las listas de espera quirúrgicas", valora Octavio Sánchez, portavoz de la citada agrupación.

Según informaron desde el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, entre las 8.00 horas del miércoles y las 8.00 horas de este jueves, los profesionales de Urgencias asistieron a 217 personas -35 menos que en las 24 horas previas-, mientras que el personal del Negrín atendió a 268 pacientes en el área -solo dos menos que en el registro anterior-. Ambos centros mantienen activos sus planes de contingencia.

En el mismo período, solicitaron atención urgente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 269 personas -diez más que entre las 8.00 horas del martes y las 8.00 horas del miércoles-, si bien en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) fueron atendidas 190 -27 menos que en el balance previo-. Este último es el único de los cuatro centros que no mantiene activo el plan de contingencia

Ahora bien, ¿cuáles son las causas que explican los picos asistenciales que ahora mismo se registran en las Urgencias de las Islas? Tal y como indica Ruymán Pérez, el envejecimiento poblacional, la cronicidad, los rotavirus y las infecciones respiratorias. «Es fundamental reorganizar el modelo sanitario. Para ello, lo primero que hay que hacer es fortalecer Atención Primaria», defiende.

En este contexto, Pérez advierte de que la presión en Urgencias es solo una muestra de la saturación general que existe en el sistema público de salud, una situación que también provoca consecuencias fuera del ámbito asistencial. «La demora para acceder a las pruebas diagnósticas y a las consultas médicas está haciendo que muchas bajas laborales se prolonguen y que haya un mayor absentismo», subraya.