Retribuciones de los altos cargos en Canarias: ¿por qué algunos ganan más que Fernando Clavijo?

Un total de 39 altos cargos del Gobierno de Canarias cobran más que el propio presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, cuya retribución anual asciende a 79.925 euros, según consta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Entre los responsables del Ejecutivo que perciben salarios superiores al del presidente se encuentran tres consejeras, 18 directores generales, 11 viceconsejeros y varios secretarios generales técnicos, además de responsables de organismos públicos.

Matilde Asián, la que más cobra

En la cúspide de la estructura salarial se sitúa la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, con 137.202 euros anuales, es decir, 57.276 euros más que el presidente del Gobierno.

También superan la barrera de los 100.000 euros anuales otros cargos del Ejecutivo autonómico, como la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero Molina (128.898,18 euros); el viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge María Riestra Sierra (124.749,60 euros); el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya González (116.157,48 euros); la directora general de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez Pérez (111.361,56 euros); el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez Martínez (103.768,20 euros); y la secretaria general técnica de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil Peñate (103.608,72 euros).

Ley de Presupuestos

La explicación de estas diferencias salariales se encuentra en el sistema retributivo que regula los sueldos de los altos cargos autonómicos. Desde la Consejería de Hacienda señalan que la estructura salarial del Gobierno de Canarias está fijada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma desde legislaturas anteriores, donde se establecen las retribuciones de los altos cargos del Gobierno.

Muchos de los responsables del Ejecutivo proceden de la función pública, y la normativa permite que mantengan las retribuciones vinculadas a su carrera administrativa. Esto evita que un funcionario que accede a un alto cargo vea reducido su salario respecto al puesto que ocupaba previamente dentro de la Administración.

Compensación no consolidable

En algunos casos concretos, además, se aplica una retribución personal transitoria no consolidable, prevista en la normativa presupuestaria para compensar esa diferencia salarial.

Uno de los ejemplos más claros es el de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, cuyo salario asciende a 137.202 euros anuales. Es inspectora de Hacienda del Estado, y percibe esa alta retribución porque incorpora una compensación prevista en la ley para funcionarios que acceden a altos cargos, cuando el sueldo del puesto político es inferior al que tenían consolidado en su carrera administrativa.

Las consejeras que más cobran

En el caso de sus compañeras, las consejeras Esther Monzón, al frente de Sanidad, y Candelaria Delgado, responsable de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que cobran 84.102,48 euros anuales, es decir, 4.176,72 euros más que el presidente, ambas son empleadas públicas, lo que explica igualmente que su retribución supere la remuneración anual del presidente del Gobierno, según Hacienda.

Otro caso singular es el del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, cuya retribución alcanza 116.157 euros anuales. En su caso, además de la compensación prevista para funcionarios, el puesto que ocupa tiene rango de viceconsejero dentro de la estructura del Servicio Canario de la Salud, lo que también influye en su nivel salarial dentro del Ejecutivo autonómico.