Seis canarios atrapados en Dubái por el cierre del espacio aéreo: “Nos acaba de sonar la alerta en el móvil, esta noche habrá ataques”

Un grupo de seis canarios que viajaron a Dubái el pasado 24 de febrero por trabajo han visto cómo su vuelta a casa se ha quedado en pausa. El cierre del espacio aéreo desde la mañana del 1 de marzo, por motivos de seguridad tras el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, les obligó a cambiar los planes sobre la marcha. Tenían previsto regresar a España el pasado lunes pero 48 horas antes recibieron el aviso: vuelos suspendidos. Desde entonces el grupo permanece en su hotel, siguiendo de cerca cualquier actualización y a la espera de que la situación se pueda desbloquear la próxima semana. Aun así, el ambiente es de calma. “La realidad es que estamos aquí más seguros que en el aire”, explicó este jueves Víctor Montero, diseñador de interiores y empresario canario del municipio de Telde, uno de los integrantes del grupo. "Nos acaba de sonar la alerta del móvil, esta noche habrá ataques".

El pasado sábado por la noche y durante el domingo fue cuando los compañeros canarios vivieron los momentos de mayor inquietud en la ciudad. La mezcla entre el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, la gravedad de la situación y el constante sonido de las alarmas de alerta en los teléfonos móviles generó momentos de bastante tensión. “Las alarmas de los móviles no paraban de sonar y fue una situación de mucha incertidumbre”, recalcó el empresario. Con el paso de los días, sin embargo, el ambiente se ha ido calmando poco a poco. Dentro de la tensión que todavía se percibe en la calle, la normalidad empieza a regresar. “Los días ahora están siendo normales. A veces escuchamos algún estruendo, pero ahora casi nada”, señaló.

Drones y misiles por el cielo de la ciudad

Eso sí, aunque ahora la tensión se haya reducido ligeramente, los primeros días del conflicto impresionaron bastante a los canarios. “Por encima de nosotros pasan drones y misiles, que son interceptados por la defensa del Gobierno de Emiratos”, explicó Montero. El empresario también aclaró que, al menos en la zona en la que se encuentran, no se han producido impactos directos. “No han caído drones como tal, sino restos de algunos que han sido interceptados. Bajo nuestro conocimiento todavía no ha habido un impacto directo en la ciudad de Dubái”, señaló.

Mientras tanto, y a la espera de que la situación se calme lo suficiente como para poder volver a casa, los compañeros continúan alojados en el hotel en el que se hospedaban. El Gobierno de Emiratos Árabes, a través de su Ministerio de Turismo, envió un comunicado a los establecimientos hoteleros en el que se les pedía mantener a los turistas en sus instalaciones. Eso sí, por el momento son los propios viajeros quienes deben asumir el coste de las noches extra, las dietas y el resto de gastos, que posteriormente serán reembolsados por el Gobierno emiratí. “De momento nos encontramos todos bien”, aclaró.

Un vuelo con destino Madrid

De cara a los próximos días empieza a haber pequeños avances. Uno de los integrantes del grupo ha conseguido asiento en un vuelo con destino Madrid para el próximo viernes 6 de marzo, aunque por una ruta alternativa. “Por lo que nos han dicho, el Gobierno ha abierto una especie de túnel aéreo escoltado para que los vuelos puedan salir hacia España por una ruta diferente”, explicó. Por ahora, según les han trasladado, está saliendo aproximadamente un vuelo cada mañana con destino a Madrid. “Nuestra agencia de viajes está intentando que nos metan en un vuelo con destino europeo”, añadió el empresario, que reconoce que intentan mantener cierta normalidad dentro de lo posible: “Estamos intentando hacer vida normal dentro de lo que cabe”.

Por el momento, desde la embajada de España no han recibido nuevas notificaciones más allá de la recomendación de mantenerse atentos a las redes sociales oficiales ante cualquier novedad. Ante esa incertidumbre, el grupo ha decidido alquilar un vehículo por si surgiera la posibilidad de salir desde otro punto del país. En concreto contemplan la opción de volar desde Abu Dabi, situado a unos 150 kilómetros de donde se encuentran alojados, por si reciben un aviso de disponibilidad de vuelos hacia España desde esa zona.

Desde el Gobierno de Canarias también se han interesado por su situación. Tanto Pepa Luzardo como Teodoro Sosa han contactado con el grupo —este último, según explican, “muy preocupado”—, al igual que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez. A pesar de todo, aseguran que se encuentran bien y tratando de mantener cierta normalidad en el día a día. “Estamos bien, intentando compaginar el trabajo desde aquí con el equipo de Canarias, pero bien”, concluyó el empresario.