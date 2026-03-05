Seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios turismos en el municipio de Yaiza, en Lanzarote
En el siniestro, que ocurrió a las 16:13 horas del jueves, salieron heridas cuatro mujeres y dos hombres, socorridas y trasladadas al hospital por personal del SUC movilizado
Nuevo accidente vial en las carreteras Canarias. Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en una colisión frontal entre un camión y varios turismos en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.
Las personas afectadas fueron dos mujeres de 72 y 70 años que, en el momento de la asistencia, presentaban unos politraumatismos de pronóstico grave; dos hombres de 78 y 72 años con traumatismos de carácter moderado y dos mujeres de 58 y 30 años con la misma valoración sanitaria. Todos los implicados fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Los hechos ocurrieron sobre las 16:13 horas del jueves en la carretera LZ-2, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso.
Dos personas estabilizadas en el acto
En ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios: dos ambulancias medicalizadas y tres de soporte vital básico por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC); unidades del cuerpo de bomberos del Consorcio de Lanzarote y agentes de la Guardia Civil.
Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos tuvieron que liberar a una persona y asegurar la zona. El personal del SUC asistió a las personas accidentadas, estabilizando las dos heridas de gravedad y trasladando a todas las víctimas al centro hospitalario. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico viario y realizó el atestado correspondiente.
