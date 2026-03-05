El Vaticano inspecciona el puerto donde finalizará el viaje del Papa a Canarias

La comisión del Vaticano para la visita del papa a España, del 6 al 12 de junio, inspeccionó este miércoles los lugares propuestos para que León XIV recorra coincidiendo con su estancia en Tenerife el viernes 12 de junio, cuando se prevé que llegue desde Gran Canaria.

Entre las alternativas planteadas desde la Diócesis Nivariense se ha puesto sobre la mesa la visita al Obispado, en la calle San Agustín, en la mañana del día 12, para luego visitar la Catedral de La Laguna y continuar por la calle Viana hasta la plaza del Cristo, e incluso visitar el Real Santuario. De ahí regresaría en papamóvil por la calle Tabares de Cala hasta las cocheras del Obispado, donde se celebraría un almuerzo privado en la que fuera casa del anterior prelado de la Diócesis, el recordado Bernardo Álvarez, precisamente uno de los dos obispos, junto a José Mazuelos —de la Diócesis de Canarias—, que impulsó junto al presidente autonómico Fernando Clavijo la visita con el recordado papa Francisco.

Posible recorrido por La Laguna

Después de sopesar las medidas de seguridad, cobra fuerza la visita al Obispado, en San Agustín, para luego recorrer la calle Viana hasta la plaza del Cristo y hacer un alto en el Santuario, que visitó este miércoles la comisión mixta. Las condiciones de seguridad del entorno de la Catedral —con calles estrechas, muchas ventanas y techos bajos— desaconsejan esta opción y refuerzan centralizar en la plaza del Cristo el acto con el tercer sector que se había anunciado en La Catedral. También se daría cumplimiento al deseo que habría mostrado el papa a su círculo más cercano de caminar por La Laguna.

La comisión del Vaticano verificó las posibilidades de la plaza del Cristo y la necesidad de clausurar el aparcamiento subterráneo.

Inspección en el puerto de Santa Cruz

Tras esta visita, los representantes de la Santa Sede para los preparativos del viaje se trasladaron hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife en un convoy formado por una guagua de la compañía Sierra y González, en la que se trasladó, entre otros, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el vicario general y coordinador de la visita, Antonio Pérez Morales, junto a dos vehículos oficiales de las autoridades vaticanas, otros dos de seguridad y uno de la Guardia Civil, que fue precisamente el primero en llegar antes del mediodía a la antigua terminal de La Candelaria.

Ya en el recinto portuario, la comitiva abandonó los vehículos en la zona de la plataforma más próxima al Auditorio de Tenerife, que estará a la espalda del escenario que se instalará y sobre el que el papa León XIV presidirá la misa —con Anaga de frente— que pondrá el broche de oro de la visita a España, que comienza el 6 en Madrid y continuará en Barcelona —para presidir la eucaristía pontifical de la Sagrada Familia— antes de llegar el 11 a Gran Canaria.

Revisión técnica del recinto portuario

La comisión permaneció durante casi una hora en el recinto portuario en una ‘visita técnica’ con un representante de la Autoridad Portuaria. En la explanada se interesaron por la proximidad al mar y verificaron, ya en la guagua y los coches oficiales, un posible recorrido en torno a la sede de Presidencia y la avenida de la Constitución, antes de regresar a La Laguna por la avenida Manuel Hermoso, en dirección de subida.

La visita se ha centrado en que la comitiva del Vaticano constate las posibilidades de los lugares que se han planteado como alternativas, valorando su seguridad y la facilidad en la accesibilidad.

Posible visita al centro de migrantes de Las Raíces

También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el papa visite el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia Las Raíces, que se encuentra en la zona de Rodeo Alto. Dada su proximidad al aeropuerto Tenerife Norte, se contempla que este alto se pueda realizar, preferentemente, a la llegada. Entre las alternativas se sopesa que el papa, tras el almuerzo privado, baje por la Autopista del Norte en papamóvil hasta el puerto de Santa Cruz, donde se prevé la eucaristía a las tres de la tarde. Y a su término cabe la posibilidad de su traslado en helicóptero hasta Los Rodeos y, desde ahí, regreso al Vaticano.

No abordaron en esta visita detalles como el traslado de la Virgen de Candelaria, patrona general del Archipiélago, para que esté presente en el escenario de la eucaristía, algo que se da por hecho, ni tampoco se entró en el detalle de las autoridades asistentes, aunque se invitará a la Casa Real y al Gobierno de España dado que se trata de la visita del jefe del Estado vaticano, que acude precisamente por invitación expresa del país anfitrión.

En la jornada de este jueves en Tenerife, la comisión del Vaticano centró su inspección en un ámbito técnico, sin contar con autoridades civiles ni siquiera representantes de organizaciones religiosas.

El Hierro: visita u oración

Junto a esta hoja de ruta, se contempla una segunda opción que permita facilitar el traslado del papa hasta El Hierro, razón de ser en buena medida del viaje que se planteó al papa Francisco en aras de que ayudara a visibilizar el drama de la migración que ha venido soportando la Isla del Meridiano, de la misma forma que realizó cuando acudió a Lampedusa.

Aunque remota, la alternativa de El Hierro pasaría por un viaje exprés en helicóptero la tarde del jueves 11 de junio hasta La Restinga y, a su regreso, el papa pernoctaría ya en la casa del recordado obispo Bernardo Álvarez, en Tenerife, para seguir con su agenda, como se verificó este miércoles.

Expectación en la Isla del Meridiano

El hecho de que la comisión no visitara este miércoles El Hierro amilanó las pocas esperanzas que albergaban algunos. Las fuentes consultadas aseguran que las medidas de seguridad desaconsejan el traslado a la Isla del Meridiano. Sus autoridades han intensificado los contactos a todos los niveles porque, si el viaje es para conocer cómo ha afectado y afecta la inmigración, La Restinga es la razón de ser de esta visita a la que se han sumado luego Tenerife y Gran Canaria.

Las autoridades herreñas agradecen las oraciones comprometidas desde el Vaticano, pero confían en la última palabra del papa que les permita verlo en persona.