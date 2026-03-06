Abogados, procuradores y arquitectos se concentran en Canarias para exigir unas "pensiones dignas"

Abogados, procuradores y arquitectos mutualistas han organizado una concentración este sábado 7 de marzo en el paseo de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) para exigir la creación de un nuevo sistema, al que denominan "pasarela", hacia el Régimen Especial de Trabajadores que les permita garantizarse unas "pensiones dignas". Este movimiento, que recibe el nombre de #J2, reclama que se les reconozca a estos profesionales cada año cotizado en una mutualidad privada como un año en la Seguridad Social.

Los afectados han protagonizado manifestaciones en los últimos meses en distintas ciudades españolas y planifican una nueva marcha en Tenerife para la que aún no hay fecha prevista. La de este sábado en Gran Canaria partirá a las 12 del Auditorio Alfredo Kraus y completará el recorrido hasta La Puntilla.

La letrada Ángela Rivas, portavoz del movimiento en la Isla, asegura que lo que reclaman desde hace tres años es pasar el capital de los mutualistas alternativos para que se les reconozcan los años cotizados. "El resto se han integrado en la Seguridad Social y quedamos muy pocos pendientes: arquitectos, aparejadores, ingenieros, abogados y procuradores", explica.

Cambios de legislación

Cabe recordar que las mutualidades se crearon en la posguerra para cubrir las contingencias básicas de los trabajadores, como enfermedades, viudedad, orfandad o jubilación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que este sistema era insuficiente y en 1964 se creó la Seguridad Social para integrarlas en este sistema, pero algunas se quedaron fuera.

Después, en 1996 se legisló para que los nuevos colegiados pudieran darse de alta bien en la mutualidad o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pero "los que estábamos en la mutualidad nos quedamos atrapados", apunta Rivas. "Han habido varios cambios legislativos que, en vez de legislar una integración en el sistema de la Seguridad Social, lo que hicieron realmente es dejar en manos privadas la previsión social, que es una competencia del Estado", añade.

"Ni siquiera tenemos la condición de jubilados cuando cumplimos con todas las obligaciones"

El resultado de todo esto, según la portavoz del movimiento en las Islas, es que se han quedado con "pensiones insuficientes" de 300 o 400 euros que les obligan a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. "Ni siquiera tenemos la condición de jubilados cuando cumplimos 67 años, tenemos muchas carencias de coberturas durante toda nuestra vida profesional, pero cumplimos con todas las obligaciones legales como cualquier trabajador autónomo, tanto fiscales como de cotización", cuestiona.

Entre los afectados se encuentran, además, los profesionales que contribuyen con la Administración de Justicia a través del Turno de Oficio. "Lo que se nos paga es una indemnización sin cotización ni salarios por parte del Ministerio, que es a quien prestamos ese servicio, aunque aquí estén transferidas las competencias", afirma Rivas.

Desde Las Palmas, los convocantes de la concentración exigen al PSOE que desbloquee la proposición de ley para modificar la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas. Reclaman que escuchen a los afectados para no generar desigualdades o discriminaciones respecto a los mutualistas que ya han sido integrados y los propios autónomos.