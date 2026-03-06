Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas

El viento del nordeste soplará con fuerza en zonas expuestas del archipiélago y dejará lluvias sobre todo en el norte de las islas montañosas

Pronóstico del tiempo (02 al 08 de marzo 2026)

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Canarias una jornada marcada por el viento del nordeste y por lluvias en varias zonas del archipiélago. En especial, no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en áreas expuestas de Lanzarote y Fuerteventura.

Durante la mañana, los cielos estarán más nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones moderadas que con el paso de las horas tenderán a ser más débiles y ocasionales. En el resto del archipiélago, el día comenzará con nubosidad y posibilidad de alguna lluvia débil, pero el tiempo irá mejorando a lo largo de la jornada con intervalos nubosos.

Las temperaturas se mantendrán en general con pocos cambios o con un ligero descenso. En las cumbres centrales de Tenerife incluso podrían registrarse heladas débiles.

El viento del nordeste soplará de moderado a fuerte, con mayor intensidad en vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve y en zonas expuestas de Lanzarote y Fuerteventura, donde podrían producirse rachas muy fuertes.

En el mar se espera viento de componente norte o nordeste fuerza 4 o 5, aumentando a 5 o 6 durante la jornada y alcanzando puntualmente fuerza 7 mar adentro al final del día. El estado de la mar evolucionará de marejada a fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del norte que podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

Previsión del tiempo por islas

LANZAROTE — Nubosidad de madrugada y viento intenso

Cielos nubosos durante la madrugada con posibilidad de lluvia débil, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de moderado a fuerte, con posibles rachas fuertes en zonas de interior.

Arrecife: 14 / 20 °C

FUERTEVENTURA — Nubes a primera hora y viento fuerte en Jandía

Cielos nubosos al inicio del día con posibilidad de lluvia débil, disminuyendo a intervalos nubosos durante la mañana. Temperaturas estables. Viento del nordeste moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente fuertes en interior, vertiente oeste y Jandía.

Puerto del Rosario: 15 / 20 °C

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento fuerte en zonas expuestas

Madrugada nubosa con lluvias moderadas en el norte y precipitaciones débiles en el resto. A partir del mediodía la lluvia tenderá a remitir, con intervalos nubosos y algunos claros en el sur. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Viento del nordeste fuerte en vertientes noroeste y sureste, con posibles rachas muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 19 °C

TENERIFE — Precipitaciones en el norte y descenso ligero de temperaturas

Cielos nubosos en el norte con lluvias moderadas durante la mañana. En el resto de vertientes, intervalos nubosos con alguna lluvia débil ocasional. Por la tarde la lluvia será menos probable y aparecerán claros en el sur. Temperaturas con pocos cambios, con máximas algo más bajas. Viento del nordeste fuerte en vertiente sureste y extremo oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 19 °C

LA GOMERA — Lluvias en el norte y mejoría en el sur por la tarde

Madrugada nubosa con lluvias entre débiles y moderadas, más probables en el norte. Desde el mediodía la precipitación tenderá a ser más débil y el sur quedará poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste fuerte en vertientes noroeste y sureste, con posibles rachas muy fuertes.

San Sebastián de la Gomera: 16 / 20 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y viento moderado en cumbres

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en medianías. En el resto habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas ligeramente más altas. Viento moderado del norte girando a nordeste, con intervalos fuertes en cumbres y baja probabilidad de rachas muy fuertes.

Santa Cruz de La Palma: 13 / 18 °C

EL HIERRO — Madrugada lluviosa en el norte

Cielos nubosos de madrugada con lluvias entre débiles y moderadas en el norte. Durante la tarde tenderán a intervalos nubosos, aunque no se descarta alguna lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste fuerte en vertiente sureste y extremo oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Valverde: 12 / 16 °C

TEMAS

