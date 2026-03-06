La Agencia Tributaria Canaria incorpora 30 nuevos funcionarios a su plantilla

La presidenta de la Agencia Tributaria Canaria y consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presidido hoy la entrega de los diplomas acreditativos a la promoción resultante de la Oferta Pública de Empleo 2021, que han superado el curso de formación específica. Durante el acto, la han acompañado la directora de la ATC, Raquel Peligero, y el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca.

Entre los 30 nuevos egresados hay 5 funcionarios del grupo A1 o administradores tributarios, 11 funcionarios del grupo A2 o gestores tributarios y 14 del grupo C1 o agentes tributarios. Todos realizaron la formación específica, que contó con la participación de 16 profesores del Instituto de Estudios Fiscales y 10 profesores de la Agencia Tributaria Canaria.

Estos cursos selectivos fueron de 232 horas lectivas en el caso de los administradores tributarios; de 172 horas para los gestores tributarios y 86 horas para los agentes tributarios. La formación se ha desarrollado presencialmente en las instalaciones de Asista Integral Tributaria, S.A. (ASISTA CANARIAS).

Los planes de actuación internos de la ATC contemplan, como uno de sus objetivos principales, la mejora de la gestión de los recursos humanos, no solo aumentando el número de empleados, sino poniendo a su disposición una mejor formación específica que promueva la excelencia en el desempeño profesional y la vocación de servicio público.

El proceso de selección de los funcionarios de la ATC da un salto cualitativo al contar con el Instituto de Estudios Fiscales, que es el centro especializado de formación e investigación al servicio de la Hacienda Pública Española, que ya colabora en la formación de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios del Estado y de la AEAT.

Formación presencial de calidad

La decisión estratégica de la formación presencial, ha tenido en cuenta las ventajas de esta sobre la telemática que se traduce en un trato más cercano entre docentes y alumnos, que redunda en un conocimiento real de las necesidades del alumnado. Además, se favorece la colaboración y el trabajo en equipo, con independencia de la isla en la que estén prestando servicios en el futuro.