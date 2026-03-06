Canarias, paraíso de los autónomos: los emprendedores superan a los parados

Canarias "tiene, por primera vez, más autónomos que parados". En concreto, el número de pequeños y medianos emprendedores asciende a 146.701, frente a las 145.656 personas desempleadas. Son datos que este viernes esgrimió el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en sede parlamentaria para valorar la implantación de la 'cuota cero'en la Comunidad Autónoma desde 2024.

Una ayuda que, para aquellos que iniciaron su actividad en 2025, podrá ser ya solicitada desde el 9 de marzo, pues la convocatoria, con la que el número dos del Ejecutivo espera beneficiar a "unas 3.000 personas", ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En concreto, Domínguez afirmó que "hay 7.437 autónomos más que al inicio de la legislatura", aunque no quiso adjudicar a la 'cuota cero' el protagonismo único de este aumento: "Es un grano de arena más es una montaña de acciones transversales que se pusieron en marcha desde las consejerías de Economía y de Empleo".

El vicepresidente y consejero de Economía y Autónomos, Manuel Domínguez, durante su comparecencia en el Parlamento. / Álex Rosa

Valentía para arriesgar

Para Domínguez, "el mérito es la valentía de los hombres y mujeres que decidieron apostar, invertir y arriesgar y que injustamente se los considera a veces como a ricos que se convierten en una caja registradora, cuando en realidad apenas les queda para su propia nómina después de pagar a proveedores y los sueldos de sus empleados".

Con todo, las cifras esgrimidas por el vicepresidente económico del Gobierno regional demuestran "el éxito" de la medida, ya que el pasado año fueron 3.620 las personas autónomas que solicitaron esta ayuda para aliviar el inicio de su actividad, lo que supuso un 36% más que los beneficiados en 2024".

Domínguez recordó que cuando se puso en marcha esta bonificación en 2024 -para ayudar a quienes abrieron sus negocios en 2023- se desbordaron todas las previsiones, y a la partida inicial de 2,5 millones se tuvieron que sumar 800.000 euros adicionales para beneficiar a unos 2.000 emprendedores noveles: "No queríamos dejar a nadie atrás".

Una emprendedora autónoma en su negocio de hostelería. / Carsten W. Lauritsen

Fortalecer el tejido emprendedor

Los beneficiarios de esta medida son los autónomos que se hayan dado de alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el año anterior a la solicitud y siempre y cuando hayan disfrutado de la 'tarifa plana' estatal, que es la cuota reducida de 960 euros anuales, es decir, 80 euros al mes. No es una exención directa del pago mensual, pues el emprendedor novel debe abonar sus cuotas mes a mes y, tras un año de actividad, solicitar a la Dirección General de Autónomos del Gobierno regional el reintegro íntegro de lo pagado.

"Sería ideal que no hubiera 'cuota cero', para que estas personas no pagaran lo que están pagando, pero como eso no está en nuestras manos, lo que hicimos es devolver lo desembolsado durante el primer año del inicio de la actividad para mejorar las condiciones de estas personas y fortalecer el tejido emprendedor del Archipiélago", insistió Domínguez.

Junto a esta medida, Domínguez recordó que su departamento pondrá en marcha "en breve" el 'Programa Concilia', que facilita la conciliación familiar del trabajador; el llamado '+Uno5', que bonifica la contratación del primer empleado de 52 o más años, la bonificación hasta el 2% de los préstamos que soliciten y la reducción de la cuota de la Seguridad Social a aquellos que se encuentren en situación de baja por incapacidad temporal.