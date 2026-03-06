Continúan los terremotos en el Parque Nacional del Teide: registrados 65 seísmos en las últimas horas
Durante la mañana de este viernes se han contabilizado otros tres terremotos en las islas de magnitud superior a 1.5
Los movimientos sísmicos en el Parque Nacional del Teide parece que no cesan y si entre el miércoles y el jueves se registraron un centenar de pulsos sísmicos, la situación no ha variado demasiado durante la pasada noche.
Así, según informa EFE, en las últimas horas se han contabilizado al oeste de Las Cañadas un total de 65 terremotos de magnitud inferior a 1,6 mbLg, a profundidades de entre 8 y 16 kilómetros.
En este sentido, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha aclarado que entre el jueves y esta madrugada ha continuado la actividad sísmica en la zona en forma de pulsos de largo periodo (LP) y eventos híbridos intercalados. Los pulsos de mayor amplitud y duración se registraron a las 01:48 y a las 05:40 UTC.
Seísmos de mayor intensidad
Además de estos registros en el Teide, el IGN ha contabilizado otros movimientos sísmicos en Canarias este viernes de mayor intensidad. Así se puede ver en su página web, donde se publican aquellos de magnitud igual o superior o 1.5 o sentidos por la población.
En este caso, se han registrados tres terremotos durante la mañana de este viernes. El primero se localizó en el mar, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Este tuvo lugar a las 07:05 horas, con magnitud 1.9 y a 8 kilómetros de profundidad.
Apenas unos minutos después, a las 07:59 horas, se registró otro al SE de Santiago del Teide. En este caso, de magnitud 1.8 y a 27 kilómetros de profundidad. El último, también de 1.9 de magnitud, fue a las 11:25 horas, en Gáldar, a 10 kilómetros de profundidad.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
