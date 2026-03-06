La Guardia Civil advierte a los canarios: así funciona la estafa del cajero con la que pueden robarte hasta 1.000 euros en segundos

Las estafas están a la orden del día, con ellas los delincuentes aprovechan para engañar a las víctimas y conseguir sus datos personales y bancarios para vaciar las cuentas. Estos fraudes se pueden llevar a cabo a través de llamada telefónica, SMS o presencialmente.

La Guardia Civil se ha encargado de alertar a los ciudadanos para que presten a tención al suelo antes de subirse al vehículo.

¿Qué es el método de la siembra?

Esta estafa se basa en la distracción de las víctimas. Los delincuentes suelen actuar en grupo, seleccionando personas que vayan a acudir a un cajero o que acaben de estacionar el vehículo, colocándoles un objeto cerca de la puerta del conductor, A continuación, un cómplice le indica amablemente a la persona que se le ha caído una pertenencia, mientras que si caes en la trampa, el estafador actuará robando las pertenencias del interior del automóvil mientras la víctima recoge el objeto del suelo.

El objetivo principal es desviar la atención para robar la tarjeta bancaria, dinero en efectivo o pertenencias personales que lleve la víctima en el vehículo sin que sea consciente de ello.

En esta estafa, las víctimas elegidas por los delincuentes suelen ser personas mayores porque tienen una menor capacidad de reacción y son más vulnerables en este tipo de engaños.

Cómo actúan los delincuentes

Cuando actúa en los cajeros automáticos, primer observan a la víctima como introduce el PIN e intentan memorizarlos. A continuación un estafador lanza al suelo un objeto para captar la atención de la persona y así hacerle creer que se le ha caído algo mientras sacaba dinero.

Cuando la víctima procede a recoger el objeto del suelo, otro miembro del grupo aprovecha para retirar dinero del cajero, sustraer la tarjeta bancaria o cambiarla por una falsa. Gracias a esta técnica, los delincuentes consiguen robar entre 600 y 1.000 euros a sus víctimas.

Este método también se usa en los aparcamientos con la finalidad de robar los objetos que la víctima lleve en el interior del vehículo.

Cómo evitar la estafa

La clave está en la prevención y en seguir los consejos básicos de las autoridades:

No perder de vista la tarjeta bancaria ni el dinero en ningún momento.

en ningún momento. Evitar las distracciones cerca de los cajeros y vehículos.

cerca de los cajeros y vehículos. Cubrir el teclado al introducir el PIN, sobre todo si hay una persona cerca.

al introducir el PIN, sobre todo si hay una persona cerca. Cancelar la operación cuando alguien se acerque demasiado y reanudarla cuando se haya alejado.

demasiado y reanudarla cuando se haya alejado. Cerrar siempre el vehículo aunque vayas a estar al lado.

Anta cualquier sospecha, contactar siempre con la entidad bancaria y denunciar a los hechos para poner freno a este tipo de estafas.