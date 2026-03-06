Inauguración de la Puerta Violeta en el CEIP Padre Collado: un paso firme hacia la igualdad y el feminismo

El 6 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, se celebró un acto trascendental en el CEIP Padre Collado, un colegio situado en Telde, Gran Canaria. La comunidad educativa se unió para inaugurar la icónica Puerta Violeta, un mural que simboliza la lucha feminista y el esfuerzo por lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres. Con este gesto, el centro educativo refuerza su compromiso con el feminismo y promueve la importancia de educar a las futuras generaciones en valores de respeto, equidad y diversidad.

El acto contó con la presencia de importantes representantes del Ayuntamiento de Telde, quienes se unieron a la comunidad educativa para respaldar esta iniciativa. Entre ellos, Juan Martel, concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio, y Jesús Suárez, gerente de la empresa municipal Gestel, fueron quienes acompañaron a la dirección del centro, así como a los padres, madres y alumnos que han hecho posible este acto de reivindicación.

La génesis de la Puerta Violeta

La idea de transformar la puerta de entrada del colegio en un símbolo de lucha feminista surgió de una propuesta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). La iniciativa, que surgió como parte de las actividades conmemorativas del 8M, fue presentada al Consejo Escolar y aprobada por unanimidad. Con el apoyo de la comunidad escolar, la AMPA se encargó de la realización del mural, con la colaboración de madres, abuelas y algunas de las alumnas del centro.

Autoridades del Ayuntamiento de Telde asisten a la inauguración de la Puerta Violeta de Lomo Magullo / La Provincia

Lo que hace aún más especial este mural es que su diseño fue inspirado por la canción La puerta violeta de la cantante Rozalén, una obra que representa la lucha contra la violencia de género y el empoderamiento de las mujeres. De hecho, el mural está basado en la portada de uno de los discos de Rozalén, lo que convierte esta obra en una representación artística potente que une música y activismo feminista.

El papel fundamental de la educación

Antonio Sánchez López, director del CEIP Padre Collado, explicó durante la inauguración que este tipo de iniciativas son de vital importancia para educar a las nuevas generaciones sobre la igualdad de género. En sus declaraciones, Sánchez destacó que "hay una mala interpretación del feminismo como una historia de enfrentamientos entre hombres y mujeres", algo que, en su opinión, debe corregirse desde la infancia.

"Nosotros siempre queremos dejar claro que el feminismo es una cuestión de igualdad", afirmó el director, enfatizando que el objetivo no es "uno sobre otro, sino igualdad entre todos". De esta manera, la escuela se convierte en un espacio fundamental donde los niños y niñas aprenden a convivir y respetar las diferencias, promoviendo el entendimiento y la lucha por los derechos humanos de todas las personas, sin importar su género.

Sánchez también comentó que la violencia de género, un problema que ha afectado a muchas mujeres durante siglos, no debe ser tolerada en la sociedad. El mural, por tanto, no solo representa un símbolo de lucha, sino también una forma de recordar las injusticias que aún se viven, e inspirar a las generaciones jóvenes a ser parte activa en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El apoyo de la comunidad y las autoridades

La inauguración de la Puerta Violeta fue posible gracias al trabajo conjunto de toda la comunidad escolar y el apoyo de las instituciones locales. La presencia de representantes del Ayuntamiento de Telde, como el concejal Juan Martel y el gerente de Gestel, Jesús Suárez, fue un reflejo del respaldo institucional a esta causa tan importante.

Martel, quien destacó la relevancia de iniciativas como la de este colegio, subrayó que "desde el Ayuntamiento apoyamos todas las iniciativas que promuevan la igualdad, la educación y el respeto por los derechos de las mujeres". El concejal recalcó que, como institución, es fundamental colaborar con las escuelas para garantizar que las nuevas generaciones sean conscientes de la importancia de la lucha feminista y de los derechos humanos.

Por su parte, Jesús Suárez mostró su satisfacción por el trabajo realizado en el CEIP Padre Collado y expresó su compromiso a seguir promoviendo proyectos que refuercen la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

La importancia de educar en valores de diversidad

Uno de los aspectos más importantes que Antonio Sánchez destacó durante la inauguración fue la necesidad de educar en diversidad desde temprana edad. En el contexto actual, en el que algunos discursos conservadores y radicales están calando en las nuevas generaciones, el director explicó que la escuela debe ser un espacio seguro para el debate y el intercambio de ideas.

"Vemos en clase cómo algunos niños y niñas llegan con pensamientos que no favorecen la convivencia y la igualdad, a menudo influenciados por ideas que provienen del entorno familiar o de las redes sociales", explicó Sánchez. Ante esta realidad, el colegio ha asumido la responsabilidad de promover valores contrarios a los discursos de odio y discriminación. Para ello, se fomenta la reflexión y el diálogo entre los estudiantes, creando un espacio donde puedan comprender y debatir sobre las distintas perspectivas que existen en la sociedad.

El director también destacó que, en ocasiones, lo que hasta hace poco parecía un valor común, ahora requiere ser reafirmado y defendido. "Cosas que antes considerábamos obvias, ahora tenemos que debatirlas, lo que nos obliga a estar alertas y activos en la educación de nuestros jóvenes", concluyó.

Éxito rotundo en la inauguración de la Puerta Violeta de Lomo Magullo / La Provincia

El futuro de la lucha feminista en la educación

La inauguración de la Puerta Violeta es solo el comienzo de un largo camino hacia la igualdad de género en la sociedad. En este sentido, la labor educativa debe ir más allá de la simple conmemoración del 8M. Como explicó Antonio Sánchez, el colegio seguirá trabajando en la sensibilización sobre estos temas durante todo el año, incorporando la lucha por la igualdad de género en su currículo y actividades diarias.

"La igualdad es un valor que debe ser enseñado constantemente", afirmó Sánchez, recordando que la educación es la clave para erradicar la discriminación y la violencia de género. Por ello, el CEIP Padre Collado continuará siendo un referente en la promoción de la igualdad, la diversidad y la convivencia pacífica entre todas las personas, independientemente de su género.

Con la inauguración de la Puerta Violeta, el centro educativo no solo ha embellecido su entrada, sino que ha dejado claro su compromiso con la lucha feminista y el empoderamiento de las mujeres. Este tipo de iniciativas son esenciales para construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todos y todas.