León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil

El papa León XIV recorrerá las calles de Las Palmas de Gran Canaria entre Vegueta y Siete Palmas. Responsables de la Secretaría de Estado del Vaticano se desplazaron el miércoles a Gran Canaria y el jueves a Tenerife para ultimar los preparativos de la que será la primera visita de un pontífice a las Islas. El jefe de Seguridad, un capitán de la Guardia Suiza, un jefe de protocolo y un responsable de Medios de Comunicación visitaron la capital, la catedral, Vegueta, el estadio Gran Canaria y el puerto de Arguineguín, escenarios todos ellos en los que se pretenden organizar actos públicos con Robert Prevost.

Los enviados de la Santa Sede recorrieron las principales localizaciones previstas en el itinerario del papa León XIV, entre ellas la Catedral de Santa Ana, en el entorno del palacio episcopal, donde el pontífice tiene previsto alojarse durante su estancia y almorzar.

La delegación completó el jueves su agenda en Tenerife, antes de abandonar el Archipiélago por la tarde. Según fuentes a las que ha tenido acceso LA PROVINCIA/ DIARIO DE LAS PALMAS, los encuentros se saldaron con «buenas sensaciones», tras la ronda de contactos con la delegación pontificia. Si todo sigue según lo previsto, la llegada del papa a Gran Canaria será el 11 de junio. León XIV aterrizará en el aeropuerto de Gando, punto desde el que se desplazará a la capital en coche cerrado y rápido, para subir al papamóvil antes de entrar en la ciudad y recorrer en vehículo descubierto las zonas en las que pueda saludar a las personas que le aclamen, y llegar al corazón de Vegueta. El vehículo característico de las visitas papales será trasladado expresamente desde la Península, primera etapa del viaje apostólico.

En el interior del estadio Gran Canaria, la organización estudia tres alternativas para la ubicación del altar desde el que el pontífice presidirá el acto litúrgico, con el objetivo de preservar en la medida de lo posible el estado del césped del recinto. No obstante, la decisión definitiva sobre el emplazamiento aún no ha llegado a término.

Entre los flecos pendientes figura la posibilidad de que la UD Las Palmas dispute esa semana un partido de la promoción de ascenso a Primera, lo que podría condicionar la disponibilidad del estadio. El presidente insular, Antonio Morales, acompañó a los responsables vaticanos en su visita al estadio, propiedad del Cabildo. León XIV entrará en papamóvil al terreno deportivo al que dará varias vueltas saludando a los fieles congregados, unos 50.000 según las pretensiones del obispado de Canarias. Para la gran celebración de León con la Diócesis de Canarias se trasladarán a Siete Palmas la imagen de la Virgen del Pino, que bajará de su camarín, y el Cristo de Telde, que también se colocará en el altar del estadio.

El obispo José Mazuelos sigue pendiente de la agenda definitiva que confirme Roma. Además de Siete Palmas, el santo padre se trasladará a Arguineguín, si se cumplen las previsiones episcopales, donde también habrá un acto público y religioso en el puerto de la capital moganera que se convirtió en emblema de la emigración africana, cuando en papa Francisco anunció su interés por venir a Canarias.

El itinerario en Tenerife

El jueves, la delegación inspeccionó los lugares propuestos para que León XIV recorra coincidiendo con su estancia en Tenerife el viernes 12 de junio. Entre las alternativas planteadas desde la Diócesis Nivariense se ha puesto sobre la mesa la visita al Obispado, en la calle San Agustín, en la mañana del día 12, para luego visitar la Catedral de La Laguna y continuar por la calle Viana hasta la plaza del Cristo, e incluso visitar el Real Santuario.

De ahí regresaría en papamóvil por la calle Tabares de Cala hasta las cocheras del Obispado, donde se celebraría un almuerzo privado en la que fuera casa del anterior prelado de la Diócesis, el recordado Bernardo Álvarez, precisamente uno de los dos obispos, junto a José Mazuelos –de la Diócesis de Canarias–, que impulsó junto al presidente autonómico Fernando Clavijo la visita con el recordado papa Francisco.

Después de sopesar las medidas de seguridad, cobra fuerza la visita al Obispado, en San Agustín, para luego recorrer la calle Viana hasta la plaza del Cristo y hacer un alto en el Santuario, que visitó este miércoles la comisión mixta. Las condiciones de seguridad del entorno de la Catedral –con calles estrechas, muchas ventanas y techos bajos– desaconsejan esta opción y refuerzan centralizar en la plaza del Cristo el acto con el tercer sector que se había anunciado en la Catedral. También se daría cumplimiento al deseo que habría mostrado el papa a su círculo más cercano de caminar por La Laguna.

La comisión del Vaticano verificó las posibilidades de la plaza del Cristo y la necesidad de clausurar el aparcamiento subterráneo.

Tras esta visita, los representantes de la Santa Sede para los preparativos del viaje se trasladaron hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife en un convoy formado por una guagua de la compañía Sierra y González, en la que se trasladó, entre otros, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el vicario general y coordinador de la visita, Antonio Pérez Morales.

Ya en el recinto portuario, la comitiva abandonó los vehículos en la zona de la plataforma más próxima al Auditorio de Tenerife, que estará a la espalda del escenario que se instalará y sobre el que el papa León XIV presidirá la misa –con Anaga de frente– que pondrá el broche de oro de la visita a España, que comienza el 6 en Madrid y continuará en Barcelona –para presidir la eucaristía pontifical de la Sagrada Familia– antes de llegar el 11 a Gran Canaria.

También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el papa visite el dispositivo de acogida humanitaria de emergencia Las Raíces, que se encuentra en la zona de Rodeo Alto. Dada su proximidad al aeropuerto Tenerife Norte, se contempla que este alto se pueda realizar, preferentemente, a la llegada. Entre las alternativas se sopesa que el papa, tras el almuerzo privado, baje por la autopista del Norte en papamóvil hasta el Puerto de Santa Cruz, donde se prevé la eucaristía a las tres de la tarde.

Junto a esta hoja de ruta, se contempla una segunda opción que permita facilitar el traslado del papa hasta El Hierro. Aunque remota, la alternativa de El Hierro pasaría por un viaje exprés en helicóptero la tarde del jueves 11 de junio hasta La Restinga y, a su regreso, el papa pernoctaría ya en Tenerife.