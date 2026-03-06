Canarias en prealerta por fenómenos costeros: oleaje de hasta 4 metros y fuertes vientos

La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación a prealerta por fenómenos costeros en Canarias, con base a las predicciones de AEMET y otras fuentes. Desde las 14:00 horas del 6 de marzo de 2026, se espera un oleaje significativo de hasta 3-4 metros con vientos del norte y noreste que podrían alcanzar velocidades de entre 50-61 km/h en las zonas más expuestas. Este fenómeno afectará especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte, así como a los canales entre islas.

Las autoridades advierten que se tratará de un mar de viento con marejada, que podría evolucionar a una fuerte marejada o mar gruesa. Además, se espera un coeficiente de mareas alto durante el viernes (85) y el sábado (74), lo que aumentará el riesgo en las áreas costeras. Las costas orientadas al suroeste serán menos afectadas por el oleaje, pero se recomienda precaución en todas las zonas cercanas al mar.

Horarios de las pleamares

Viernes 6 de marzo : 14:45 – 15:15 horas.

: 14:45 – 15:15 horas. Sábado 7 de marzo : 03:00 – 03:30 y 15:20 – 15:50 horas.

: 03:00 – 03:30 y 15:20 – 15:50 horas. Domingo 8 de marzo: 03:30 – 04:00 y 15:50 – 16:20 horas.

Una nueva dana

Con la llegada de una nueva dana el lunes, la AEMET ha confirmado que el clima inestable continuará durante el fin de semana, con un posible descenso térmico y heladas en las zonas montañosas. En cuanto a Canarias, los vientos alisios continuarán arrastrando nubes hacia el norte de las islas, donde podrían producirse lluvias débiles, mientras que las temperaturas se mantendrán relativamente estables en torno a los 15°C.

Mientras tanto, el resto de España se enfrenta a un fin de semana complicado. La península se verá afectada por lluvias, nevada en varias montañas y temperaturas invernales. Se espera que las acumulaciones de nieve superen los 5 cm en algunas zonas del sur, mientras que las lluvias en Cataluña podrían superar los 150 litros en solo 24 horas. Además, el viento soplará fuerte en el sureste, y el temporal marítimo afectará varias zonas de la costa, con alertas en Andalucía y Murcia.