El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé lloviznas en el norte de varias islas el 7 de marzo, con temperaturas estables y viento moderado del nordeste, que podría soplar con fuerza en algunas zonas

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias posibles lloviznas, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste.

En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos, con apertura de amplios claros durante las horas centrales y en el norte de las demás islas, nuboso con probables lloviznas, principalmente en medianías durante la primera mitad del día.

El viento soplará con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas así como en Lanzarote y Fuerteventura y no se descarta alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de las islas montañosas.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, arreciando ocasionalmente a 7; marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en todas las islas, menos en Lanzarote y Fuerteventura donde se prevé fuerte marejada o gruesa; así como mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando a 3 a 4, y aguaceros ocasionales, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el interior y oeste, especialmente a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 14 19

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte especialmente en zonas del litoral este y oeste, así como en la península de Jandía. No se descarta alguna racha muy fuerte del nordeste en Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 14 19

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas del día, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste. Sin descartar rachas muy fuertes del nordeste tanto en estas vertientes como en cumbres. Amainando al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15 18

TENERIFE

En el norte y oeste, nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas del día en la vertiente norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste donde no se descartan rachas muy fuertes del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 19

LA GOMERA

En el norte, nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas del día, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte a primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 15 19

LA PALMA

En el norte y este, nuboso con probables lloviznas, principalmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremo noroeste, punta sur y en la dorsal donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 17

EL HIERRO

En el nordeste, nuboso con probables lloviznas, principalmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, extremo oeste y zonas altas donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas y más

Valverde 11 14

