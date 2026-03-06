Las Regiones Ultraperiféricas analizan el futuro del marco europeo tras 2027 desde el ámbito municipal

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) celebró este viernes, 6 de marzo, la jornada 'El escenario europeo post-2027: implicaciones para el ámbito municipal de las Regiones Ultraperiféricas', primer acto del calendario de la presidencia de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos (CMU) que la FECAM asumió oficialmente en la jornada de ayer.

La Confederación está integrada actualmente por los 88 municipios de Canarias, los 19 de Azores y los 11 de Madeira, lo que supone la representación conjunta de 118 municipios de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Además, las asociaciones municipales de Cabo Verde (22 municipios) y La Réunion (24 municipios) participan como miembros observadores, configurando un espacio de cooperación que reúne a 164 municipios vinculados a la realidad ultraperiférica.

La presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, dieron la bienvenida a los asistentes a esta jornada celebrada en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.

María Concepción Brito y Narvay Quintero. / L. P.

Para Brito, este encuentro sitúa en el centro del debate el papel de los municipios de las Regiones Ultraperiféricas ante la definición del próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), instrumento que determinará las prioridades presupuestarias y el alcance de las políticas europeas en los próximos años.

“La Presidencia de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos es una responsabilidad que asumimos con enorme compromiso y con la voluntad de seguir reforzando la voz de los gobiernos locales de nuestras regiones en el ámbito europeo”, señaló.

La presidenta de la FECAM recordó además que estos territorios comparten una realidad geográfica singular dentro de la Unión Europea, marcada por factores como la lejanía, la insularidad o la fragmentación territorial. En este sentido, destacó que para los municipios de las RUP este nuevo escenario plantea importantes retos.

“Si algo ha demostrado la experiencia europea de las últimas décadas es que las políticas europeas funcionan mejor cuando se aplican desde la gobernanza multinivel, contando con la participación activa de las regiones y, muy especialmente, de los gobiernos locales”, subrayó.

La jornada permitió analizar el estado actual de las negociaciones del nuevo marco financiero y su posible impacto en instrumentos fundamentales para las regiones ultraperiféricas, como la política de cohesión, el FEDER, el POSEI o los programas de cooperación territorial.

“Se trata de anticipar escenarios y fortalecer la capacidad de los municipios para defender sus intereses en el próximo periodo de programación”, añadió Brito.

Un momento de la jornada de la FECAM. / L. P.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló que la propuesta actual de la Comisión Europea para el periodo de programación 2028-34 tendría importantes implicaciones para el ámbito municipal de las Regiones Ultraperiféricas, al promover una mayor centralización en la toma de decisiones y la gestión de los fondos europeos. En este sentido, advirtió de que la orientación hacia planes nacionales podría alejar la toma de decisiones de los territorios y reducir el papel de los gobiernos locales en la planificación y ejecución de proyectos. “Los municipios, especialmente en territorios insulares y rurales como los de Canarias, conocen mejor que nadie las necesidades reales de sus comunidades y deben seguir formando parte activa de la gobernanza”subrayó.

Quintero explicó además que el nuevo Marco Financiero Plurianual también genera incertidumbre respecto al mantenimiento del estatus específico de las RUP reconocido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así como sobre instrumentos clave como el POSEI o los fondos de cohesión que han permitido compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad.

En su opinión, el nuevo Marco debe seguir reconociendo el papel estratégico del sector primario y su impacto directo en los municipios rurales, donde contribuye a generar empleo, mantener el paisaje agrario y fijar población. “En Canarias estamos trabajando precisamente en esa línea con iniciativas como Dinamiza Rural, que busca impulsar nuevas oportunidades y el desarrollo sostenible de los municipios menos poblados; por eso es fundamental que el nuevo periodo presupuestario europeo refuerce, y no debilite, las herramientas que permiten sostener nuestro medio rural y la cohesión territorial de las islas”, concluyó.

Desarrollo de la jornada

“El Estado de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (2028 -2024): la visión europea y de las regiones” fue la primera mesa de debate en la que participaron: Ana Belén Robles García (Dirección de Política Regional y Urbana – Comisión Europea), Sandra María de Sousa García (Dirección Regional de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior del Gobierno Regional de Azores), Fernando Cardoso (Dirección Regional de Asuntos Europeos del Gobierno Regional de Madeira) y Carlos Portugués Carrillo de la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

Posteriormente se abordó el papel de las Regiones Ultraperiféricas en el nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) en una mesa con los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar y Paulo do Nascimento Cabral.

Noticias relacionadas

La jornada concluyó con la mesa “Construyendo la hoja de ruta municipalista de las RUP ante el nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034)”, en la que participaron los presidentes de las federaciones municipales de Canarias, María Concepción Brito; Azores, Carlos Manuel da Silveira; Madeira, Jorge Maria Abreu; y Cabo Verde, Fábio Humberto de Rosa Alves.