Seis plantas más para el Instituto de Biomedicina

Tenerife continúa consolidando su papel como uno de los principales polos científicos de Canarias con la ampliación del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (Cibican), un proyecto que supondrá la construcción de seis nuevas plantas, más de 4.000 metros cuadrados adicionales y la creación de 26 laboratorios de investigación.

La iniciativa se desarrollará a partir de la ampliación del Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB) de la Universidad de La Laguna (ULL), que actualmente comparte instalaciones con la Facultad de Medicina en el entorno del Hospital Universitario de Canarias.

El objetivo principal de esta nueva fase es responder al crecimiento experimentado por la actividad científica del instituto en los últimos años, un aumento que ha llevado a la incorporación de nuevos grupos de investigación y a la necesidad de contar con más infraestructuras especializadas.

La ampliación permitirá fortalecer la investigación biomédica en Canarias, así como mejorar las condiciones de trabajo de los equipos científicos que desarrollan estudios sobre enfermedades complejas y nuevas terapias.

Una inversión estratégica financiada por el Cabildo de Tenerife

El proyecto está financiado íntegramente por el Cabildo de Tenerife y se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación entre la institución insular, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Bioavance).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado el carácter estratégico de esta iniciativa, que forma parte de la apuesta institucional por impulsar la innovación, el conocimiento y el talento científico que se genera en la isla.

Según explicó, la inversión en investigación biomédica tiene un impacto directo en el desarrollo económico y social de Tenerife.

En este sentido, subrayó que apoyar la ciencia significa generar oportunidades para los jóvenes investigadores, promover la creación de empleo cualificado y reforzar sectores estratégicos vinculados a la salud, la biotecnología y la innovación.

El proyecto también pretende fortalecer la capacidad científica del Archipiélago, posicionando a Tenerife como un referente en investigación biosanitaria dentro del ámbito nacional.

Nuevas instalaciones para el crecimiento científico del ITB

La ampliación del edificio responde al crecimiento que ha experimentado el Instituto de Tecnologías Biomédicas, cuyos equipos científicos han aumentado de forma significativa en los últimos años.

En la actualidad, el instituto desarrolla investigaciones en áreas de gran relevancia para la salud pública y el avance del conocimiento médico.

Entre las principales líneas de investigación destacan:

