La sintonía entre Planas y Quintero espolea el desafío de Sánchez a Bruselas

La carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no surgió de la nada. Detrás del gesto político que ha elevado la presión de España sobre Bruselas para blindar las ayudas al campo canario hay meses de trabajo discreto entre despachos. Y una relación fluida entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería regional del área que ha terminado empujando el posicionamiento del Ejecutivo central.

La buena sintonía entre el ministro Luis Planas y el consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, ha sido uno de los engranajes que explican la contundencia del mensaje trasladado ahora por Moncloa a Bruselas en defensa del programa de ayudas agrícolas de las regiones ultraperiféricas (RUP). "Siempre ha existido una muy buena sintonía entre el Ministerio de Agricultura y esta Consejería del Gobierno de Canarias, tanto a nivel técnico como político”, reconoció este viernes Quintero al valorar la carta remitida por Sánchez. Esa interlocución constante, añadió, ha permitido que en cuestiones clave como la negociación del nuevo marco financiero europeo ambas administraciones hayan caminado en la misma dirección.

No todo son broncas con el Estado. Quintero reconoce que en algunas cuestiones mantienen diferencias, pero que en otros muchos asuntos son "completamente compartidos". El punto central del debate ahora es el futuro del programa de ayudas al sector primario de las regiones ultraperiféricas, el Posei. Canarias teme que la Comisión Europea plantee integrarlo en una estructura más amplia y simplificada de fondos dentro del próximo marco financiero plurianual, una fórmula que diluiría su carácter específico y abriría la puerta a cambios en su gestión y financiación. Dando lugar a una mayor centralización en la toma de decisiones y la gestión de los fondos europeos. Tanto el Gobierno canario como el Ministerio de Agricultura han defendido desde el principio mantener el actual modelo. Es decir, un reglamento propio dependiente directamente de Bruselas y financiado íntegramente con fondos comunitarios, y con una ficha económica diferenciada.

Papel clave

En esa posición común, Planas ha jugado un papel clave como interlocutor dentro del Ejecutivo estatal. El ministro ya había trasladado públicamente su respaldo a las tesis defendidas por Canarias, pero la carta enviada ahora por Sánchez supone elevar esa postura al máximo nivel político. Desde el Ejecutivo autonómico celebran el "respaldo" y destacan que lo relevante no es tanto el momento en que se produce el pronunciamiento como la claridad del mensaje. "Lo importante es que el presidente del Gobierno de España le diga claramente a la Comisión que no apoya ese marco financiero si modifica el Posei", subrayó Quintero.

El consejero insiste en que el programa es vital para sostener la actividad agraria en territorios alejados y fragmentados como el Archipiélago. Los estudios elaborados por el propio Gobierno regional sitúan en torno a un 43% el sobrecoste medio que soporta una explotación agrícola o ganadera en Canarias respecto al territorio continental, una brecha que se ha ampliado en los últimos años por el encarecimiento de la energía, el transporte o los insumos agrícolas.

Ficha congelada

Además, recuerdan desde el Ejecutivo autonómico, la ficha financiera del Posei lleva prácticamente congelada desde hace más de quince años, mientras los costes del sector no han dejado de crecer. De ahí que la reivindicación de Canarias no se limite a preservar el modelo actual, sino también a actualizar y ampliar su dotación. Una petición que también incluyó Sánchez en su carta. La presión política para lograr este objetivo se ha intensificado en las últimas semanas. Francia y Portugal, los otros dos Estados miembros con regiones ultraperiféricas, también han remitido cartas a la Comisión Europea en defensa de este régimen específico.

También el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, envió días atrás una misiva al Ejecutivo central y a la presidencia de turno de las regiones ultraperiféricas para impulsar una reunión de alto nivel en Bruselas coincidiendo con el Consejo Europeo previsto para el 19 y 20 de marzo. El objetivo es coordinar una posición común de las RUP y de los tres Estados de los que dependen -España, Francia y Portugal- ante la negociación del futuro presupuesto comunitario.

A esa estrategia también se ha sumado desde dentro del Gobierno central el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El expresidente canario ha sido otra de las piezas clave en la defensa activa del estatus de región ultraperiférica recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.